¿Existe el coronavirus?

No. El coronavirus no existe, respondió de forma tajante mi vecina hace más de un mes. ¿Por qué debo salir con cubrebocas si solo me estorba?, además yo no he visto a nadie enfermo. Estas fueron sus palabras al preguntarle por ese “accesorio” que se ha vuelto un elemento indispensable en el trabajo, en el transporte y en la vida cotidiana de algunas personas. Mi vecina estaba convencida de que el coronavirus era solo una invención de grupos poderosos que quieren controlar el mundo, por lo tanto, salió a la calle sin ninguna protección, desafiando a ese “virus chino, a ver si puede hacerme daño”.

Frases como esas se han repetido en publicaciones de Facebook, en mensajes de WhatsApp, en pláticas de las personas que se reúnen a la entrada de la tienda, en la fila para comprar tortillas, en las plazas y parques públicos, en las fiestas y reuniones familiares. “El coronavirus no existe”, “¿dónde están los muertos?”, “¿yo no conozco a nadie que tenga coronavirus?” y otras frases por el estilo que muestran la incredulidad de las personas.

Todos los días, a las 7 de la noche, comienza el recuento de cifras por parte del subsecretario de Salud de México. Cada día observamos que el número de contagiados y de muertos sigue en aumento. Claro, también el número de pruebas que salen negativas y de recuperados se eleva. Sin embargo, lo que llama la atención es la necedad de negar la existencia del virus.

Ante la aparición documentada de los primeros casos en México, cientos de miles de personas tuvieron que dejar sus lugares de trabajo, sus negocios, abandonar las escuelas y refugiarse en sus casas. La indicación fue clara, mantener la distancia entre las personas, lavarse las manos, quedarse en casa de ser posible… entre otras recomendaciones que se repiten cada día desde marzo.

La situación ha sido complicada para muchos. Los negocios han ido cerrando poco a poco desde que comenzó la cuarentena, una tlapalería, la típica tiendita de la esquina, una librería, una papelería, pequeños restaurantes y taquerías, que no sé si volverán a abrir o cerrarán definitivamente. Esa historia se repite por toda la ciudad y por todos los rincones de México.

La señora que prepara antojitos, el señor de los tamales y el de los jugos, son personas que viven de lo que venden cada día. Algunos utilizan cubrebocas y gel, y otros nada. Para qué, de algo me tengo que morir, escuché decir a la señora que vende verdura; prefiero morir de coronavirus que de hambre, dijo, más allá el señor del puesto de carnitas. De nuevo la negación, el evitar tomar medidas, porque “ya nos engañaron con el chupacabras, quién dice que esto no es un invento también”.

El equipo de fútbol de mi colonia se coronó campeón hace dos fines de semana… el torneo continuó durante la cuarentena, “lo bueno que con eso del coronavirus hasta descasados estamos”. Para celebrar fueron al depósito por unas “caguamas”, total, “lo bueno es que ya las venden de nuevo”. En la fila, entre otras personas, con y sin cubrebocas, los ganadores se encontraron con un vecino. Él estaba preocupado porque no quería que se acabara la cerveza, “vamos a celebrar los XV años de mi hija y ya invité a toda la colonia”, “si nos morimos del coronavirus… quién nos quita lo bailado”.

Incluso en los hospitales, donde se está atendiendo a los infectados por el coronavirus, los familiares que esperan en las entradas alguna noticia de sus enfermos, desconfían de los informes. “Yo traje a mi pariente por un dolor que tenía en el estómago y ahora resulta que tiene coronavirus”.

La mala alimentación de los mexicanos y las enfermedades que aquejan a quienes habitamos este país, nos ha hecho más vulnerables a este nuevo padecimiento. Esto, combinado con la incredulidad, ha agravado la situación.

Apenas volví a encontrar a mi vecina, me sorprendió verla muy demacrada… usando un cubrebocas. Se detuvo a saludarme, mantuvo una distancia de casi 2 metros y me pidió no acercarme. Con una voz que reflejaba el miedo me dijo “por poco y no la libro”.

Me contó que había ido a pasear, que disfrutó comer en el mercado porque casi no había gente, que se había reunido más con sus hijos porque “tenían más tiempo para visitarla”. Pero, un día, comenzó a sentirse mal. Los síntomas los conocía de memoria, pero nunca creyó que de verdad le fuera imposible respirar. Buscó ayuda en la clínica más cercana, le dijeron que le harían la prueba y que la mantendrían en observación. “Salí positiva”, me dijo, “estuve internada dos días y después me mandaron a mi casa, convalecí por dos semanas… y gracias a dios, pude reponerme”. Después de esa amarga experiencia, ahora pensaba distinto. “Cuídese joven… el coronavirus sí existe”, me dijo con voz apagada y se alejó arrastrando los pies.