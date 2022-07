Exigirá SAET a servidores públicos cumplir carta compromiso contra la corrupción: Hernández

La carta compromiso firmada por autoridades de gobierno y municipales para combatir la corrupción es una herramienta importante para que el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET) les exija o reclame cuando incumplan con ese acuerdo, dejó entrever el presidente del Comité de Participación Ciudadana del organismo, Rumel Hernández Avendaño.

Dicha carta denominada “Por la ética e integridad pública del estado de Tlaxcala” fue signada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros el 9 de diciembre pasado, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, con el objetivo de contribuir de forma conjunta en la prevención, sanción y fortalecimiento de la integridad pública para abatir la desigualdad y la pobreza.

Hernández Avendaño reconoció la voluntad de la titular del Poder Ejecutivo local para establecer el compromiso de combatir la corrupción, pues el acuerdo también alcanza a los funcionarios de su gabinete legal y ampliado, a los presidentes municipales y a los órganos internos de control.

Si bien dijo estar consciente de que abatir las conductas irregulares en el servicio público no será fácil, aun con la firma de la carta compromiso, pero confió que “tarde o temprano va a funcionar”.

“Porque –advirtió–ahora sí le puedo restregar en la cara a alguien que de repente me haga enojar, porque también me enojo, les diga aquí está (su firma), tú te comprometiste a esto y no lo estás haciendo, como está pasando con algunos presidentes municipales. Vivimos en un problema”.

De acuerdo con Hernández Avendaño, las denuncias y quejas que ha recibido de la ciudadanía por actos de corrupción han sido contra servidores públicos de todos los niveles de gobierno, sobre todo, por el uso indebido de los recursos públicos y por la falta de procuración de la justicia.

Además, también son recurrentes los señalamientos por opacidad de los funcionarios. En este caso, cuestionó la labor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) por no “enseñar o informar” debidamente a los servidores públicos sobre la información que deben proporcionar conforme a la ley.

“Tenemos un organismo autónomo, que se precia de ser autónomo, pero que no cumple con sus funciones administrativas. Qué le cuesta, no capacitar, sino orientar, enseñar, informar para que los presidentes municipales y los titulares de las dependencias públicas suban a la plataforma la información que la ley impone. Qué les cuesta, pero no, esa no es mi función. Sí ya sé que tus capacitaciones son leer textualmente lo que dice el artículo 45 y 47 y regañar, y eso no se vale”.