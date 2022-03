Exigen pobladores de Ixtenco que agresiones de diputado Yonca no queden impunes

Pobladores del municipio de Ixtenco se manifestaron este martes en el Congreso local para demandar el ejercicio de la justicia en contra del ahora legislador y ex presidente de esa Comuna, Miguel Ángel Caballero Yonca, a quien responsabilizaron de lesiones cometidas en contra de pobladores, así como de irregularidades financieras.

Al cumplirse cuatro años de los hechos violentos ocurridos en Ixtenco, cuando elementos policiacos de diversos municipios se enfrentaron en contra de pobladores de ese municipio que mantenía las instalaciones del Palacio Municipal, los quejosos sostuvieron que esos hechos no deben quedar impunes.

Encabezados por Micaela Cristóbal Yonca y Esperanza Yonca, denunciaron que, pese a la existencia de diversas denuncias por las agresiones, lesiones y daños cometidos por el ahora diputado, las autoridades no han actuado y ahora persiste, aseguraron, el contubernio con el Poder Legislativo del cual forma parte el ex presidente municipal de Ixtenco.

Ataviadas con cartulinas, recortes de periódicos que dan cuenta lo ocurrido el 14 de marzo del año 2018, así como lonas y mensajes en contra del ahora legislador, Micaela Cristóbal que el pueblo de Ixtenco no olvida la afrenta y por ello, los diputados no deberían “solapar ni tapar” las acciones legales que persisten en contra del ahora presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo.

Aunque el diputado Caballero Yonca prefirió no acudir a la sede del Poder Legislativo para hacer frente a estas inconformidades, las quejosas denunciaron que no les permiten entrar al Congreso del estado a presentar los escritos de denuncias y el expediente correspondiente.

“La actual legislatura es peor que la anterior, no nos dejan pasar porque tiene miedo, pero el que nada debe, nada teme, es la casa del pueblo, pero aquí los dueños del Congreso ya son los diputados y la gente que les depositó su confianza no nos hacen caso, pero venimos a denunciar lo que ocurrió hace cuatro años, para muchos fue una inconformidad, una trifulca, pero en el fondo esto fue un abuso de poder de Miguel Ángel caballero Yonca, en complicidad con el gobernador Marco Mena y el Congreso saliente”.

“Le pedimos a este Congreso que haga su trabajo, porque está peor que la pasada legislatura, porque apenas llegaron y ya están pensando qué es lo que va a tocar, porque ya vieron al estado como la agencia de empleos, como ya tiene seguro su sueldo, ya no les quitan su trabajo, pero el pueblo los puso y los puede quitar…que no encubran a Caballero Yonca ni impidan que se haga justicia, porque la gente no olvida”, enfatizó Micaela Cristóbal.