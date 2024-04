Exigen diputados proceder en contra del alcalde de Zacatelco; lo responsabilizan de inseguridad

Los diputados Olivia Guzmán Tlalmis y Juan Manuel Cambrón Soria exigieron ya sea la renuncia del presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez o bien, la desaparición del ayuntamiento de esa Comuna, a quien responsabilizaron del clima de inseguridad que vive esa demarcación, en donde la víspera, dos hombres perdieron la vida, entre ellos, un policía que fue linchado.

Además, ambos congresistas del PRI y PRD, respectivamente, reprocharon al gobierno del estado su pasividad para intervenir en los hechos violentos ocurridos, sobre todo, porque no realizaron en su momento la declaratoria de Mando Coordinado, a fin de que elementos de seguridad estatal y federal, asumieran la protección de los habitantes de esa Comuna ante la falta de atención municipal.

Hasta la tribuna del Poder Legislativo llegaron los hechos ocurridos en Zacatelco, la noche de este lunes y las primeras horas de este martes, en donde, tras el asesinato de un adulto mayor que trabajaba como conductor de un taxi, a quien unos presuntos maleantes –que eran perseguidos por policías estatales-, ultimaron para despojarlo de su vehículo, pobladores arremetieron en contra de los imputados así como de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Pobladores de ese municipio, arremetieron en contra de los efectivos y de dos personas, presuntamente detenidas por robo de autos y asesinato del taxista. Resultado de este linchamiento, uno de los policías –Bernabé N- perdió la vida también en el Hospital General de Tlaxcala y uno de sus compañeros se encuentra en condición de salud grave, por los daños generados.

Fue el perredista Juan Manuel Cambrón Soria quien responsabilizó de los hechos ocurridos al edil emanado de Nueva Alianza, al considerar que ha actuado con omisión y hasta burla en contra de la población.

“Lo que vimos es inenarrable, inconcebible e inaceptable; las imágenes que circularon en los medios de comunicación y redes sociales son grotescas y dantescas y tienen como punto nodal y explicación el proceso de deterioro y descomposición en materia de seguridad pública que está viviendo el municipio de Zacatelco desde hace varios meses y que tiene como responsable principalísimo al presidente municipal Hildeberto Pérez”.

Abundó que el munícipe “con descaro y desfachatez ha sido omiso en garantizar la seguridad la paz y la tranquilidad de los habitantes zacatelquenses, quien con total sorna y burla se da lujo de no asistir a las mesas de diálogo con las instancias de seguridad y quien, con total descaro, decide dejar en el abandono a los ciudadanos de Zacatelco y eso es completamente inaceptable es un presidente municipal de vergüenza; es una vergüenza y es indignante para los ciudadanos de Zacatelco”.

Por esa razón, Cambrón Soria pidió a los integrantes de la LXIV Legislatura local no ser omisos y permanecer tranquilos ante los graves hechos ocurridos en Zacatelco, por lo que pidió iniciar el proceso parlamentario para declarar la desaparición del ayuntamiento de ese municipio.

“Este Congreso no debe de permanecer impávido ante esto, tenemos que tomar acciones que no permitan la impunidad en ese municipio. Por esa razón, voy a solicitar en un momento más a la Junta de Coordinación Política para que a través de la comisión correspondiente se integre una Comisión Especial para que se inicie el proceso legislativo a fin de decretar la suspensión y en su caso la desaparición del ayuntamiento del municipio de Zacatelco. Este poder no puede ser cómplice ni debe de guardar silencio ante lo ocurrido”.

De paso, recriminó la actuación del gobierno del estado por el retardo en la emisión de la declaratoria para la creación del Mando Coordinado de Seguridad para ese municipio, con el cual, el Estado asume la coordinación de la protección de la población con la participación de elementos de corporaciones federales, pues esa acción la emitió después de los hechos violentos y no desde hace unas semanas, como ya lo habían adelantado y exigido pobladores de Zacatelco.

“El secretario de Gobierno, Luis Ramírez, se tardó en decretar el Mando Coordinado único, porque este Congreso del estado le dio las herramientas al gobierno para que en estos casos interviniera, pero hoy, ya que se ahogó el niño, se quiere tapar el pozo, por eso causa indignación a los ciudadanos”.

A esta crítica se sumó la priista Olivia Guzmán Tlalmis quien consideró que hasta que tuvieron que ocurrir estos hechos y sobre todo el asesinato de dos personas para que el gobierno se decidiera a intervenir en materia de seguridad.

“Tuvo que haber sangre y personas fallecidas de por medio para que el Consejo Estatal de Seguridad, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández, y el secretario de Seguridad Alberto Perea Marrufo, se dieran cuenta de que en Zacatelco era necesaria la mano dura en materia de seguridad”, lamentó.

Por ello, exigió al edil renunciar a su cargo a fin de que no siga generando mayores problemas, ya que “hoy la delincuencia tiene el control de la seguridad por la deficiente administración de Hildeberto Pérez Álvarez…La sociedad está cansada de la inseguridad. Está harta de tanta negligencia de las autoridades. No podrá resistir más ante la falta de certeza que debería ser garantizada por el gobierno estatal y municipal… exigirle que de una vez por todas valore la posibilidad de renunciar al cargo ya que, visto esta, le quedó muy grande la responsabilidad de ser alcalde”

Por su parte, el diputado de Nueva Alianza, Tomás Rivera Lara, respaldó la decisión del gobierno estatal de implementar en Zacatelco el mando coordinado en materia de seguridad pública, pero exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigar los hechos sucedidos, deslindar responsabilidades y dar acompañamiento a los familiares de víctimas para garantizar sus derechos.

