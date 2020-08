Exigen diputados a Garay inclusión y conclusión de la reforma electoral

La mayoría de los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso local exigieron a la presidenta de la misma, Irma Yordana Garay Loredo, convoque a sesión, pues denunciaron que han sido excluidos, con ellos, y las propuestas hechas en materia de reforma han sido a título personal.

En una misiva firmada por las diputadas Mayra Vázquez Velázquez, Luz Vera Díaz y Maribel León Cruz y el panista Omar Milton López Avendaño, aseguran que hay exclusión al interior de esa comisión, lo cual ha generado una parálisis en el desarrollo del trabajo parlamentario.

Abundaron que desde el pasado 28 de mayo, ellos forman parte de la Comisión de Asuntos Electorales, pero han sido excluidos, pues “al amparo de la reforma al acuerdo de integración de las comisiones ordinarias, su deber como presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, era el de haber convocado a sesión de instalación de los nuevos integrantes, donde además de formalizar la nueva conformación de esta comisión ordinaria, era su deber informar sobre los expedientes parlamentarios turnados a esta comisión así como el estatus procesal que guardaba cada uno de ellos”.

Por ello, fustigaron a Garay Loredo respecto a la presentación de un dictamen en materia de reforma electoral, el cual no tiene el respaldo de los integrantes de la comisión que preside.

“Llama la atención que mediante la celebración de un supuesto parlamento abierto organizado por usted, sin contar con el aval de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, se haya elaborado y presentado ante la Junta de Coordinación y Concertación Política, un dictamen de reformas a leyes secundarias en materia electoral, dictamen que sobra decirlo, no contó con la aprobación de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, toda vez que no se siguió con el procedimiento legislativo que marcan nuestras normas internas, puesto que en ningún momento se nos notificó mediante convocatorias emitidas en tiempo y con las formalidades debidas, sobre el desarrollo de sesión ordinaria o extraordinaria”.

Abundan: “Causa extrañamiento a los suscritos, el que en fechas recientes se haya publicado en diversos medios de comunicación que las Comisiones de Asuntos Electorales y la de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, elaboraron un dictamen de reformas a leyes secundarias en materia electoral.

Además, recriminaron que algunas de las propuestas de reforma hayan sido presentadas desde el año pasado y hasta ahora, no han sido dictaminadas.

“Causa extrañamiento para los suscritos los motivos por los cuales la comisión que usted preside, aún y habiendo recibido desde el año próximo pasado diversas iniciativas de reforma constitucional y legales en materia electoral, no se brinden argumentos que justifiquen el porqué esta comisión no ha cumplido con su deber de sesionar de forma ordinaria como lo marca nuestra normatividad interna, o la razón de que no exista evidencia de que se haya cumplido con el deber de sesionar de forma privada en la que, por su conducto, se diera a conocer el sentido de la iniciativa turnada, se nombrara al diputado ponente y se determinara el procedimiento que se llevaría a cabo para su dictaminación.