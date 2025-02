Exige PRDT a gobernadora dejar las simulaciones y mejor atender los temas de inseguridad que vive Tlaxcala

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala (PRDT), Blanca Águila Lima demandó a la administración estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros dejar a un lado las simulaciones y atender los temas de inseguridad que existen en la geografía estatal.

Desde la máxima tribuna del Congreso local, exigió que “la gobernadora y su equipo de seguridad reconozcan la gravedad de la crisis que enfrentamos y actúen en consecuencia. No más simulaciones, no más discursos vacíos, no más indiferencia ante la realidad que vivimos”.

Tras las aseveraciones de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, quien la víspera diera a conocer el Informe Anual de Incidencia Delictiva 2024, en el que aseguró que, en lo que va de su gestión gubernamental, la presencia de delitos ha disminuido en más de 24 por ciento, la perredista exigió resultados y no falsas acciones.

“Las y los tlaxcaltecas merecemos un gobierno que dé resultados, que garantice nuestro derecho a la seguridad y que actúe con responsabilidad ante el grave problema que nos aqueja. De lo contrario, la historia no olvidará a quienes tuvieron la oportunidad de hacer algo y prefirieron seguir engañándonos”. “Como ya es costumbre, el gobierno trata de tomarle el pelo a quienes habitamos en este estado al intentar posicionar una narrativa en la línea de que esa supuesta reducción se trata de un logro histórico que reafirma el compromiso con la seguridad de las y los tlaxcaltecas”, cuando, dijo, “la realidad es otra”.

Tan solo, ejemplificó, que el pasado fin de semana se registró una balacera en Chiautempan y se descubrió otro “narcolaboratorio” en el municipio de Tlaxco; así como la localización de una osamenta en San Pablo del Monte, el asesinato de dos personas en Calpulalpan, robo a negocios, y otros delitos en Teolocholco y Hueyotlipan.

Esa información aseguró que contrasta con el informe que presentó la titular del Poder Ejecutivo estatal, en el que “asegura que es la entidad que más invierte en materia de seguridad ¡Pues no se nota!

En este contexto, Águila Lima consideró que el informe dado a conocer fue “una vía para intentar aliviar la crisis mediática y social que ya les estalló en repetidas ocasiones a causa de la inseguridad que vivimos en Tlaxcala”.

“Este tipo de eventos donde simulan estar ocupados por la seguridad de las y los tlaxcaltecas, no cambia ni la percepción ni la realidad que hoy vivimos a consecuencia de su falta de estrategia. Porque lo cierto es que seguimos padeciendo el miedo al salir a las calles, la incertidumbre de no saber si regresaremos con bien a casa, la impotencia de ver cómo las denuncias se acumulan en los ministerios públicos sin respuesta y la frustración de escuchar siempre las mismas justificaciones por parte de un gobierno que no acepta su responsabilidad”, concluyó.

