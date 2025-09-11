Exige PRD castigo por “huachicol fiscal” y no tolerar corrupción disfrazada de transformación

La diputada del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT) en el Congreso local, Laura Yamili Flores Lozano, exigió al gobierno de la República una investigación seria y el castigo a los responsables del denominado huachicol fiscal, caso que involucra a funcionarios y familiares del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Desde la máxima tribuna del Poder Legislativo, la congresista afirmó que este nuevo episodio de presunta corrupción “desenmascara las contradicciones del régimen federal” y exhibe cómo, en los círculos más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, se tejieron redes de complicidad y privilegios que, hasta ahora, se mantienen sin sanción.

“La realidad está resultando peor que la ficción”, advirtió Flores Lozano, al recordar que López Obrador prometió acabar con la corrupción “de arriba hacia abajo”, pero en los hechos “se observa la reedición de los vicios del pasado, que es perdón para los amigos, persecución para los adversarios, y un doble rasero que lastima la confianza ciudadana”.

La diputada perredista, en la sesión ordinaria de este jueves, en asuntos generales, subrayó que mientras se exige austeridad al pueblo, algunos servidores públicos aprovechan el poder para enriquecerse “en silencio”, lo que rompe cualquier expectativa de cambio.

Flores Lozano aseguró que México no soporta más simulaciones, porque no bastan los discursos repetidos en conferencias mañaneras.

“El PRD Tlaxcala lo afirma con claridad que México ya no puede soportar más simulaciones. No bastan los discursos repetidos en conferencias mañaneras. Se requieren investigaciones serias, profundas y transparentes. Se requiere justicia real, no justicia selectiva”.

Reconoció la legitimidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero al mismo tiempo la conminó a no encubrir ni permitir maquillajes en el caso del huachicol fiscal.

“Presidenta, el país demanda resultados: que se castigue a los responsables, caiga quien caiga, y que no haya intocables en este caso. ¡No más impunidad! ¡No más complicidad! ¡No más corrupción disfrazada de transformación!”.

La exigencia de la diputada del sol azteca se da la víspera de que la mandataria visite Tlaxcala como parte de la gira que realiza por diversas partes del país para rendir el informe de actividades del primer año de su administración, acto que tendrá verificativo este viernes, a las 13 horas, en el municipio de Apizaco, hasta donde llegarán alcaldes, diputados, funcionarios estatales afines al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y fuerzas políticas y organizaciones aliadas a éste.