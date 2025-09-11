Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasPolítica

Exige PRD castigo por “huachicol fiscal” y no tolerar corrupción disfrazada de transformación

Juan Luis Cruz Pérez

La diputada del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT) en el Congreso local, Laura Yamili Flores Lozano, exigió al gobierno de la República una investigación seria y el castigo a los responsables del denominado huachicol fiscal, caso que involucra a funcionarios y familiares del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

- Anuncio -

Desde la máxima tribuna del Poder Legislativo, la congresista afirmó que este nuevo episodio de presunta corrupción “desenmascara las contradicciones del régimen federal” y exhibe cómo, en los círculos más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, se tejieron redes de complicidad y privilegios que, hasta ahora, se mantienen sin sanción.

Te puede interesar: Muere capitán de la Marina implicado en red de huachicol fiscal

“La realidad está resultando peor que la ficción”, advirtió Flores Lozano, al recordar que López Obrador prometió acabar con la corrupción “de arriba hacia abajo”, pero en los hechos “se observa la reedición de los vicios del pasado, que es perdón para los amigos, persecución para los adversarios, y un doble rasero que lastima la confianza ciudadana”.

- Advertisement -

La diputada perredista, en la sesión ordinaria de este jueves, en asuntos generales, subrayó que mientras se exige austeridad al pueblo, algunos servidores públicos aprovechan el poder para enriquecerse “en silencio”, lo que rompe cualquier expectativa de cambio.

Flores Lozano aseguró que México no soporta más simulaciones, porque no bastan los discursos repetidos en conferencias mañaneras.

“El PRD Tlaxcala lo afirma con claridad que México ya no puede soportar más simulaciones. No bastan los discursos repetidos en conferencias mañaneras. Se requieren investigaciones serias, profundas y transparentes. Se requiere justicia real, no justicia selectiva”.

Reconoció la legitimidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero al mismo tiempo la conminó a no encubrir ni permitir maquillajes en el caso del huachicol fiscal.

- Advertisement -

También puedes leer:  Avanza compromiso de Cero Impunidad en operaciones de ‘huachicol fiscal’: Sheinbaum

“Presidenta, el país demanda resultados: que se castigue a los responsables, caiga quien caiga, y que no haya intocables en este caso. ¡No más impunidad! ¡No más complicidad! ¡No más corrupción disfrazada de transformación!”.

La exigencia de la diputada del sol azteca se da la víspera de que la mandataria visite Tlaxcala como parte de la gira que realiza por diversas partes del país para rendir el informe de actividades del primer año de su administración, acto que tendrá verificativo este viernes, a las 13 horas, en el municipio de Apizaco, hasta donde llegarán alcaldes, diputados, funcionarios estatales afines al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y fuerzas políticas y organizaciones aliadas a éste.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:01

Propone Zainos inscribir en letras doradas “Ciudad de Tlaxcala, 500 años” en el Legislativo

Juan Luis Cruz Pérez -
En vísperas de la conmemoración por los 500 años de la fundación de la capital del estado, el coordinador de la bancada del Partido...

Al menos hay 555 empresas involucradas en conductas ilícitas en aduanas de todo el país

La Jornada -
En todas las aduanas del país operan “al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas”, de acuerdo con la investigación...

Congreso no tendrá “puente patrio”, habrá sesión extraordinaria: León

Juan Luis Cruz Pérez -
La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz informó que para la LXV Legislatura “no habrá puente patrio” toda vez...

Más noticias

Asciende a 8 número de muertos por explosión de pipa en puente la Concordia de Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que fallecieron 4 personas más que resultaron heridas durante la explosión de una pipa...

Suicidios y psicosis son puntos ciegos de los ‘chatbots’ de IA que desconciertan a expertos

La Jornada -
En agosto, la policía de Connecticut encontró los cadáveres de Stein-Erik Soelberg, de 56 años, y de su madre, Suzanne Eberson, de 83, en...

Al menos hay 555 empresas involucradas en conductas ilícitas en aduanas de todo el país

La Jornada -
En todas las aduanas del país operan “al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas”, de acuerdo con la investigación...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025