Exige personal de ETC al gobierno que se les pague compensación de 3 mil 500 pesos

Personal que participa en el programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) en Tlaxcala se manifestó este miércoles para exigir al gobierno del estado el pago de la compensación correspondiente al mes de septiembre pasado, pues pese a haberla devengado todavía no les ha sido cubierta.

Alrededor de unos 50 docentes marcharon desde el centro expositor “Adolfo López Mateos” hacia el centro histórico de la capital tlaxcalteca, donde realizaron un mitin frente a Palacio de Gobierno para pedir al titular del Poder Ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, el pago de esa prestación.

De acuerdo con Martha Sampedro Muñoz, una de las docentes afectadas, decidieron llevar a cabo esta medida de presión porque ya acudieron a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) y ante diputados del Congreso local para que sea atendida su demanda, pero no han obtenido una solución.

Explicó que su exigencia es que se les pague la compensación que devengaron con su trabajo entre septiembre y octubre pasado. Indicó que los afectados por esta situación son 3 mil 586 docentes de 540 planteles de educación preescolar, primaria y secundaria que participan en el programa ETC.

“Nos adeudan alrededor de 5 mil pesos a cada docente, para los directores son 300 pesos más y una cantidad diferente para los intendentes. Recibimos un oficio para notificarnos que teníamos que trabajar a partir del mes de septiembre, pero el 8 de octubre se nos notificó que dejáramos de trabajar porque no había presupuesto, y de ahí para acá no ha habido ningún pago del trabajo que realizamos durante 27 días”, indicó.

“Iniciamos con el diálogo, ya fuimos a la USET, con los diputados, pero aún no hay solución, únicamente nos comentan que no ha bajado el recurso, solo hubo para pagarnos el primer semestre, pero ya no hay para el segundo, aunque se supone que el dinero se programa desde principios del año. Todo lo hacemos de manera pacífica y con respeto para que atiendan nuestras demandas”, comentó.

Sampedro Muñoz indicó que no convocaron a todos los docentes afectados por la pandemia de Covid-19 y aseguró que la manifestación “la realizamos cumpliendo la sana distancia para cuidar la salud”.