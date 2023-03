Exige Irinea Buendía investigar muertes violentas de mujeres con enfoque de género

En una manifestación realizada frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la activista Irinea Buendía Cortés exigió que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada con perspectiva de género y debida diligencia para acreditar el feminicidio, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el marco de la caravana que realiza en el país, estuvo acompañada de diversos colectivos y familias de víctimas. Por la mañana encabezó esta concentración y por la tarde acudió al Patio Vitral del Congreso local.

Recordó que su hija Mariana Lima Buendía, de 29 años de edad, fue asesinada de manera violenta por parte de su esposo, un policía judicial, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 29 de junio de 2010; aunque los estudios forenses realizados con rigor, determinaron que fue el día 28, pues el responsable de este delito había declarado que había sido un suicidio.

En torno a este caso, la activista recordó que las autoridades del Chimalhuacán “prefirieron voltear hacia otro lado y hacerse cómplices”, pero subrayó que en Tlaxcala “no sucede eso”, pues las de esta entidad “son muy honestas” en cuanto a la investigación de los feminicidios.

“Porque inmediatamente, supongo, inician una carpeta de investigación con el protocolo de la SCJN”, derivado de la sentencia Mariana Lima Buendía número 554/2013, denominada así a solicitud de la propia familia.

Remarcó que la finalidad es que toda muerte violenta de mujeres, incluidos los suicidios y accidentes, sean investigados con perspectiva de género y debida diligencia para acreditar que se trata de un feminicidio “y no al revés, como en el caso de mi hija”.

El segundo efecto ganado –anotó–, es la sanción a todo servidor público omiso y negligente que, además, obstruyan la investigación y la justicia; y el tercero, es la reparación del daño, en todos los casos. Esta disposición debe ser acatada por las 32 Fiscalías o Procuradurias estatales.

Por eso, insistió en que debe capacitarse a personal, aunque insistió que en 2018 “el fiscal General de la República (Alejandro Gertz) dijo que las muertes de mujeres se investigarán como homicidio doloso, porque a su Ministerio Público le costaba mucho trabajo acreditar los feminicidios, pero él no es nadie para modificar un protocolo de la SCJN”.

Aseveró que “no podemos permitir que sigan pasando sobre nuestros derechos; porque somos la voz de nuestras hijas que ya no están aquí, no podemos guardar silencio que es el ruido de fondo de las violencias machistas… no van a contar con la comodidad de nuestro silencio”.

Acentuó que la sentencia de la SCJN vino a dar esperanza a las familias de víctimas, pues de no haber sido por esta disposición el caso de su hija permanecería en la impunidad.