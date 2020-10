Exige Castro López cese de críticas a diputados; presume creación de fondos

El diputados morenista Víctor Castro López exigió frenar la crítica y señalamientos en contra de los integrantes de la LXIII Legislatura local por la asignación de recursos estatales para crear fondos que los congresistas etiquetan para la adquisición de despensas, computadoras, calentadores solares, materiales y herramientas, entre otros, pues consideró que esas imputaciones son “incoherencias”

Desde tribunal este martes, el legislador se erigió en el paladín de sus homólogos al asegurar que hoy como nunca, esta legislatura ha logrado etiquetar recursos, en dos ejercicios fiscales y por cerca de 950 millones de pesos, para beneficio social, pese a las imputaciones que hay por el cobro que hacen por asignar apoyos, por el manejo clientelar, electoral, así como la asignación de proveedores y la creación de constructoras de parte de los propios congresistas.

Abundó en su perorata:

“Sin en cambio (sic) puros pretextos, y nada más se han encargado de pegarle a la LXIII Legislatura, que por primera vez pudo etiquetar recursos. Nunca antes una legislatura pudo etiquetar los recursos que estos 25 señores que estamos acá lo lograron y en lugar de apoyarnos aquellos beneficiados, como son los presidentes, las comunidades y habitantes, clásico, lo que no les interesa, y solo nos están golpeando. Nosotros no manejamos recursos, nosotros etiquetamos a los presidentes municipales, no se equivoquen, no cambien las cosas, ya basta de decir incoherencias. Estamos trabajando para un mejor Tlaxcala”.

De paso, Castro López trató de responsabilizar a los medios de comunicación respecto a lo que él mismo expresó desde ese mismo lugar el pasado 6 de octubre, cuando convocó a los integrantes de la LXIII Legislatura local a “hacer un frente” para remover del cargo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, pues dijo que éste “en lugar de parecer presidente, padrote” del organismo, como lo consignó La Jornada de Oriente Tlaxcala.

“He visto que varios medios que dicen que ofendí al personal de derechos humanos, no se equivoquen, no sean futuristas, no empiecen a inventar cosas que tienen en su cerebro. Soy muy claro y específico en lo que dije, pero no empiecen a inventar cosas que no son”, puntualizó el ex perredista y ex petista.