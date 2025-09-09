Martes, septiembre 9, 2025
Exige BAL resultados inmediatos al gabinete de seguridad ante escalada de violencia

Juan Luis Cruz Pérez

La diputada local, Blanca Águila Lima fustigó nuevamente el quehacer del gabinete de seguridad pública del estado, al que exigió que atienda de manera inmediata la creciente ola de violencia e inseguridad que azota a Tlaxcala, pues advirtió que la paciencia de la sociedad “tiene un límite” y los ciudadanos ya no pueden seguir esperando resultados que no llegan.

En la sesión ordinaria de este martes, la congresista enfatizó que la percepción social frente a la inseguridad es muy distinta a la que reportan las cifras oficiales, las cuales suelen minimizar la gravedad de los hechos.

“Así como lo he venido subrayando en anteriores posicionamientos, no se trata únicamente de cifras; se trata de vidas, de comunidades que hoy sienten miedo al transitar sus calles, de negocios que cierran por temor y de jóvenes que enfrentan un futuro marcado por la violencia”, sostuvo.

La diputada citó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que registró en julio y agosto un total de 210 carpetas de investigación, frente a las 202 de junio. Entre los delitos más relevantes, expresó, se encuentran los 17 homicidios dolosos ocurridos en ese periodo, 129 robos, dos secuestros y dos violaciones.

No obstante, la legisladora enfatizó que la realidad supera esas cifras, pues la percepción ciudadana está marcada por hechos recientes que cimbraron a la entidad.

“Tan solo ayer conocimos que un menor de 15 años fue asesinado en Chiautempan en condiciones que las autoridades tendrán que explicar. ¿Dónde están las cámaras de videovigilancia, la estrategia, la inteligencia, la coordinación? No puede ser posible que sean las cámaras de domicilios particulares las que capten a delincuentes, mientras toda la infraestructura estatal parece inservible”, recriminó.

por ello, nuevamente recriminó el desempeño del secretario de Seguridad Ciudadana, el marino Alberto Martín Perea Marrufo, de quien dijo no se conoce estrategia clara y acusó que su llegada a Tlaxcala ha significado más un impulso a su carrera personal que una solución a la crisis de inseguridad.

“No quisiéramos pensar que este encargo le ha significado más una vía para engrosar su trayectoria que para dar los resultados que exige la población. Por más esfuerzos que haga la gobernadora con inversión y mando, si el gabinete de seguridad no funciona, los resultados serán nulos”, enfatizó.

“¡Basta de simulaciones y omisiones! No toleraremos autoridades indiferentes ni cómplices del silencio. Exigimos resultados claros, responsables que rindan cuentas y acciones inmediatas para frenar la ola de violencia que desgarra a nuestras familias”, concluyó.

