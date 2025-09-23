Exige Águila Lima la reconfiguración del gabinete de seguridad en Tlaxcala

Tras advertir que los encargados de la seguridad pública en Tlaxcala han fracasado, la diputada local Blanca Águila Lima exigió una reconfiguración profunda del gabinete de seguridad estatal, así como una estrategia clara de prevención del delito y un compromiso firme para atacar las causas que alimentan la violencia en la entidad.

Durante la sesión ordinaria de este martes en el Congreso local, la legisladora presentó un posicionamiento con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cuales muestran un panorama adverso para la entidad.

Águila Lima subrayó que, aunque existen esfuerzos reconocibles en la materia, los datos reflejan que la estrategia implementada por el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y su gabinete de seguridad ha resultado fallida y, en consecuencia, la ciudadanía vive con miedo e incertidumbre.

“Negar los resultados de la Envipe sería dar la espalda a la evidencia y, peor aún, a las familias que día a día sufren las consecuencias de una estrategia fallida”, advirtió durante el apartado de asuntos generales de la sesión ordinaria.

Recordó que de acuerdo con la encuesta, la tasa de delitos en Tlaxcala alcanzó los 35 mil 413 por cada 100 mil habitantes en el año 2024, cifra superior a los 28 mil 576 registrados un año antes, lo que representa un incremento significativo en apenas un año. Destacó que entre los ilícitos más frecuentes destacan el robo de vehículo, que pasó de 2 mil 701 casos en 2023 a 3 mil 184 en 2024, y el robo a casa habitación, que se ubicó en 2 mil 63 casos.

En materia de extorsión, los resultados son aún más alarmantes, dijo, pues se contabilizaron 7 mil 925 casos por cada 100 mil habitantes, frente a los 4 mil 928 de 2023, lo cual “evidencia la falta de control y de resultados concretos por parte de las autoridades”.

La percepción ciudadana también refleja la gravedad de la inseguridad, refirió, ya que según esta encuesta, 75.6 por ciento de los tlaxcaltecas mayores de 18 años considera que la inseguridad es el principal problema del estado, por encima de temas como salud, desempleo, educación y escasez de agua.

Por ello, Águila Lima pidió no minimizar ni maquillar las cifras y llamó a la gobernadora y a su gabinete de seguridad a rendir cuentas claras, porque “la seguridad de Tlaxcala no puede seguir dependiendo de improvisaciones ni de excusas”.

Propuso fortalecer la procuración de justicia, invertir en la profesionalización policial y poner en marcha una política integral de prevención del delito que contemple desde el fortalecimiento del tejido social hasta la atención a víctimas, porque “Tlaxcala merece una estrategia de seguridad que dé resultados reales, no simulaciones”.