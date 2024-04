Exhortan al Ejecutivo crear Consejo Ciudadano de Seguridad; hay una ola de violencia, aseguran

Tras denunciar que en Tlaxcala se vive una ola de violencia, con la existencia de asesinatos, con el hallazgo de cuerpos con signos de violencia, con asaltos al interior de instituciones bancarias y robos violentos a casas-habitación, los diputados José Gilberto Temoltzin Martínez y Juan Manuel Cambrón Soria exhortaron al gobierno del estado a establecer un consejo ciudadano de seguridad para generar políticas públicas que ayuden a frenar y detener esos hechos.

Este martes, en sesión ordinaria, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, José Gilberto Temoltzin Martínez lamentó la ola de violencia desatada en territorio estatal durante los últimos días, misma que aseguró, “socaba la tranquilidad”.

“Durante estos últimos días, Tlaxcala ha padecido un incremento en la violencia, robos, lesiones y muertes. Los hechos ocurridos en una institución bancaria en el municipio de Calpulalpan la semana pasada en la que un adulto perdió la vida, causan miedo, pues ya ni siquiera dentro de un banco pueden estar seguro, lo mismo ocurrió en la ciudad de Apizaco, donde una persona fue asesinada al interior de su domicilio, derivado de un robo a casa habitación.

- Advertisement -

“Los hallazgos de cuerpos y restos humanos en diversos lugares del Estado, sucesos de personas heridas a causa de un arma de fuego, tal es el caso de dos personas muertas el día de ayer en Tenancingo con el tiro de gracia, socaban en la tranquilidad de la sociedad”.

Por ello, propuso crear in consejo ciudadano de seguridad, en el que participen representantes de todos los sectores de la población, autoridades de los tres niveles de gobierno y de seguridad, a fin de establecer acciones y políticas públicas para frenar esta condición.

“Un exhorto a nuestras autoridades a formar un consejo ciudadano de seguridad, que mucho aporta a los municipios y en el estado para referir lo que sucede en el mismo, en coordinación con las autoridades. Son consejos que en otras administraciones han funcionado y por qué no en Tlaxcala. Sí se dice que Tlaxcala es el estado más seguro del país, pues no dudemos en reforzar esto, para que efectivamente sea el más seguro del país y se fomente la cultura de la denuncia, la cual, solo prosperará cuando hay el respaldo de todas nuestras autoridades”, apuntó.

- Advertisement -

Además, el panista sostuvo que frente al proceso electoral ordinario 2023–2024, se debe prestar mayor atención para también salvaguardar los candidatos a los 794 cargos locales que están en disputa, así como a los federales.

“Se debe prestar mayor atención, pues se debe salvaguardar no solo la integridad de la ciudadanía, sino que, se debe salvaguardar la integridad de las y los candidatos. No se puede avanzar en la vida democrática, si durante el proceso, los grupos delictivos infieren en esa transición, No puede hablarse de democracia cuando la violencia es una constante. En estados vecinos, ha sido más evidente la situación que ocurre en este proceso electoral, empero, el hecho que en Tlaxcala no haya ocurrido hechos como los suscitados en el estado de Guanajuato, no significan que se pueda estar exento”.

Por su parte, el perredista Juan Manuel Cambrón se sumó a la petición de crear el consejo ciudadano, pues afirmó que pese a que el Congreso local ha aprobado diversos dictámenes que permiten al gobierno estatal ser más eficiente en su trabajo de combate a la inseguridad, “los resultados son negativos”.

Enumeró la aprobación de la nueva Ley de Seguridad, que contiene la creación del mando único de policía, la Fiscalía autónoma, entre otros, por lo que “ahora le corresponde al gobierno también dar respuesta concreta a lo que sigue siendo una nula estrategia de seguridad en el estado.”

El perredista aseveró que a la mandataria le ha faltado voluntad y compromiso para hacer frente a estos hechos, porque “como lo he planteado aquí, se requiere la contratación de más policías y de un mayor estado de fuerza. No son suficientes los policías con los que cuenta el estado, además, se requiere que esos policías estén mejor capacitados, mejor armados y mejor entrenados para poder enfrentar a la delincuencia, para lo cual se requiere que también se les pague mejor… quién les puede exigir hoy que arriesguen la vida y el futuro de sus familias por un salario, en el mejor de los casos, de 8 mil pesos al mes”.

Ambos legisladores coincidieron en que ya no es posible hablar de resiliencia a las víctimas, ni a la sociedad tlaxcalteca pedirle que se adapte a los crecientes hecho de violencia que vive la entidad.

“El Estado no puede ser irresponsable ante el incremento de la criminalidad, no se extrañen que al rato el problema nos acabe rebasando a todos y nos convirtamos en un nuevo Guerrero con un Estado fallido, o como Zacatecas o Guanajuato… pese a todo, aún estamos a tiempo”, dijo el perredista.

Te recomendamos: Por un alto a la violencia, marcharon pobladores de Calpulalpan este domingo