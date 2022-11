Exhorta líder de la Amotac a autoridades a designar de manera inmediata al titular de la SSC

El delegado en Tlaxcala de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), Paulino Hernández Mendoza exhortó a las autoridades a proceder de manera inmediata con el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual se encuentra acéfala desde principios de este mes por la renuncia de Raúl Ruiz García.

Recomendó que el nuevo o nueva responsable de esa dependencia debe contar con los perfiles necesarios para que la ciudadanía tlaxcalteca tenga las garantías de que realizará un buen trabajo en materia de seguridad.

Dicho planteamiento, además de la inseguridad que, afirmó, se vive en la entidad, serían hechos por líderes de organizaciones transportistas de la entidad durante una reunión con el titular de la Secretaría de Gobierno (SG), Sergio González Hernández, al mediodía de este martes.

“Se están buscando las reuniones con las autoridades para salir de este caos de inseguridad. Las reuniones deben ser con todos los transportistas no solo con una organización, eso es lo que usan ellos para dividir”, expuso el dirigente previo al encuentro que sostendrían con el funcionario estatal.

En el caso de la situación de la SSC, Hernández Mendoza observó que “Cuando no hay cabeza los pies se pierden, creo que sí es necesario que haya un secretario de Seguridad para esto esté funcionando adecuadamente, creo que tenemos que tener cuidado y con todo respeto para las autoridades buscar el perfil que se necesita para seguridad en Tlaxcala, que tanto nos falta”.

Cuestionó los indicadores oficiales que colocan a Tlaxcala como el estado más seguro del país, pues “las cifras que tenemos como transportistas no lo reflejan de esa forma. No sé de dónde sale que el estado es el primer lugar en seguridad a nivel nacional”.

En refuerzo de sus comentarios, informó que en el último mes se han registrado cuatro robos a miembros de la Amotac. Dicha cantidad, es “independientemente al que tienen otras organizaciones y de las denuncias que no se presentan, pues muchos transportistas independientes que traen fruta y no les sirve a los delincuentes, entonces dejan aventada a unidad lejos y esos casos no se denuncian y no se dan las cifras reales”.

Hernández Mendoza refirió que la mayor incidencia de estos ilícitos se presenta en el tramo carretero de El Carmen Tequexquitla a Calpulalpan, en los límites con el Estado de México.