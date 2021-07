Exhorta Legislativo a Comunas a no heredar problemas financieros ni laudos 

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del estado, José Luis Garrido Cruz pidió a los alcaldes no heredar problemas financieros en materia de laudos laborales ni en contratación irregular a sus sucesores, quienes entrarán en funciones a partir del próximo 31 de agosto.

Por ello, destacó la importancia de que las actuales administraciones municipales destinen una partida presupuestal para liquidar al personal que contrataron al inicio de su respectivo mandato, pues de lo contrario, éstos podrían argumentar despidos injustificados que podría derivar en laudos laborales.

“Siempre es bueno dialogar con todos los trabajadores y tener una buena relación con ellos y no dejar problemas en los ayuntamientos, ya que los presidentes se van y la responsabilidad no cae sobre la persona sino el ayuntamiento y como vienen nuevos personajes, no hay que dejarles problemas”, consideró.