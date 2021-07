Exhorta INE Tlaxcala a participar en observación de la Consulta Popular

Al ser la Consulta Popular del próximo 1 de agosto el primer ejercicio nacional de su tipo, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado exhorta a las y los ciudadanos tlaxcaltecas a registrarse, antes del 15 de julio, como observadores de las actividades de organización, desarrollo y de sus resultados.

Y es que desde el pasado 2 de julio ya se encuentra abierto el portal público de observadores para el registro de las y los interesados en integrarse a esta figura electoral que es parte de la cadena de confianza de la democracia en México, pues con la verificación de los actos y etapas de la Consulta, así como su posterior informe, dan certeza y validez a ese tipo de ejercicios ciudadanos.

La delegación del organismo nacional electoral señala que la forma de convertirse en Observador/a de la Consulta Popular, es registrando la solicitud de acreditación o ratificación, en el caso de las y los ciudadanos que fueron Observadores Electorales durante el Proceso Electoral (PE) 2020–2021, en el portal: https://observadorescp.ine.mx/portal/observador o acudiendo a alguna Junta Local Ejecutiva o a alguna de las juntas distritales ejecutivas del INE.

- Anuncio -

Además, todas y todos tienen que cumplir con los requisitos de ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no haber sido designado para integrar las Mesas Receptoras de Consulta; tomar el curso de capacitación, preparación o información que impartan el instituto o las propias organizaciones a las que pertenezcan las y los observadores, esto último solo para el caso de la ciudadanía que no participó como observadora/or electoral del pasado Proceso Electoral 2020–2021.

La ciudadanía interesada en obtener la acreditación como Observadoras y Observadores deberá presentar de manera presencial o en línea la solicitud de acreditación en el formato correspondiente; dos fotografías recientes tamaño infantil; copia de la credencial para votar y solicitud de ratificación para la ciudadanía acreditada como Observadora/or Electoral en el PE 2020–2021.

Sobre los plazos a observarse para esta convocatoria, la Junta Local precisa que concluida la revisión de las solicitudes, se notificará a la persona para que realice el curso de capacitación respectivo, de manera presencial o a través de la plataforma virtual del 21 de junio al 28 de julio de 2021 y, una vez que se cumplan con los requisitos, las juntas locales y distritales del INE aprobarán las solicitudes, para que las y los Observadores puedan obtener su acreditación y gafete.

Entre los derechos de las y los observadores están: verificar todos los actos de la Consulta; solicitar ante los órganos desconcentrados del INE la información que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades, que será proporcionada siempre y cuando existan posibilidades materiales y técnicas para su entrega y la información no sea reservada o confidencial en los términos de la ley, así como presentar un informe de sus actividades.

- Anuncio -

Mientras que, como obligaciones tienen, la de no sustituir, obstaculizar ni interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales; no declarar tendencias sobre las opiniones de la Consulta Popular; no externar ofensa, difamación o calumnia en contra de las autoridades electorales o partidos políticos; no declarar el triunfo de cualquiera de las repuestas posibles a la Consulta Popular, y no portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos o candidatas, posturas políticas o cualquiera de las respuestas de la Consulta Popular.