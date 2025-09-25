Jueves, septiembre 25, 2025
NoticiasPolítica

Exhorta Congreso a Comunas a evitar cobros excesivos e inconstitucionales en leyes de ingresos 2026

Exhorta Congreso a Comunas a evitar cobros excesivos e inconstitucionales en leyes de ingresos 2026
Juan Luis Cruz Pérez

Con el fin de dar cumplimiento al principio de legalidad tributaria y evitar abusos en los cobros que aplican los municipios, el Congreso del estado de Tlaxcala exhortó a los 60 ayuntamientos para que en la formulación de sus iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 no incluyan tarifas excesivas ni cobros inconstitucionales en derechos o impuestos.

- Anuncio -

El acuerdo, aprobado este jueves, presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, establece que los municipios deberán ajustar sus propuestas a lo previsto en la Constitución Federal, el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Catastro y demás normatividad aplicable, las cuales ya fijan cuotas y tarifas específicas para distintos trámites y contribuciones.

En el dictamen, derivado de la iniciativa que presentó la diputada del PRD, Laura Yamili Flores Lozano, advierten que, tras el análisis de las leyes de ingresos municipales vigentes para el ejercicio 2025, se detectaron diferencias con respecto a las tarifas establecidas por la legislación estatal en rubros como el Impuesto sobre Transmisión de Bienes Inmuebles, manifestaciones catastrales, alta de predios ocultos, avalúos catastrales y contestación de avisos notariales, entre otros.

De acuerdo con el documento, algunos ayuntamientos aprobaron tarifas superiores a las permitidas por la ley. En el caso del Impuesto sobre Transmisión de Bienes Inmuebles, el Código Financiero estatal establece una tasa del 2 por ciento; sin embargo, municipios como Apizaco, Tlaxcala, Calpulalpan, Zacatelco, Yauhquemehcan y Tetla fijaron porcentajes más altos, lo que constituye un cobro indebido en perjuicio de los contribuyentes.

- Advertisement -

Asimismo, se documentó que municipios como Chiautempan, Zacatelco y Tetla obligan a los ciudadanos a presentar manifestaciones catastrales de manera anual, con sanciones que van de seis hasta 100 UMAS, cuando la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala no contempla dicha obligación.

El caso de Chiautempan es particularmente grave, pues además de imponer la obligación de declarar modificaciones a predios cada año, cobra hasta 17 UMAS en predios urbanos y 12 UMAS en rústicos por el alta de predios ocultos, cuando la normatividad establece que únicamente debe cubrirse el impuesto predial vigente.

También se detectaron tarifas desproporcionadas en la contestación de avisos notariales, con costos que van desde 2.5 hasta 15 UMAS, dependiendo del municipio, sin una justificación objetiva que respalde tales diferencias.

- Advertisement -

El dictamen de la Comisión de Finanzas recordó que, si bien los ayuntamientos gozan de autonomía para administrar su hacienda pública, esta no es absoluta, pues está limitada por la Constitución y las leyes aplicables.

En ese sentido, subrayó que los congresos locales no están obligados a aprobar automáticamente las leyes de ingresos municipales, sino que tienen la facultad de analizarlas, modificarlas o rechazarlas cuando las propuestas carezcan de fundamento, resulten desproporcionadas o violenten los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria.

El documento cita criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avalan que las legislaturas estatales pueden apartarse de las propuestas de los municipios cuando estas resulten injustificadas, siempre y cuando exista una base objetiva y razonable.

El acuerdo aprobado por el pleno señala que los municipios están obligados a fundar y motivar exhaustivamente las tarifas y cuotas que pretendan incluir en sus leyes de ingresos, garantizando que las contribuciones sean proporcionales y razonables.

Finalmente, los legisladores coincidieron en que el respeto a la autonomía municipal no puede convertirse en un pretexto para imponer cargas fiscales indebidas que afectan directamente la economía de las familias tlaxcaltecas.

“Los congresos locales debemos garantizar certeza jurídica y proteger el bolsillo de los ciudadanos. Esa es nuestra obligación constitucional”, refiere el documento que será remitido a los 60 ayuntamientos.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El presente y futuro del ferrocarril guiarán el diálogo del Encuentro Nacional de Investigadores

Paula Carrizosa -
Miradas sobre el presente y el futuro del ferrocarril, en las que se cruzan la cada vez mayor presencia y labor de las mujeres...

Agua de Puebla, autofinancieras e inmobiliarias, entre las más denunciadas ante la Profeco

Patricia Méndez -
Las empresas que pertenecen a los giros de gestoría y autofinanciamiento, agencias automotrices, al suministro de agua potable, e inmobiliario, en el municipio de...

FGE investiga posible secuestro de Julio César Vázquez, desaparecido tras accidente vial

Isaí Pérez Guarneros -
Desde el pasado 8 de septiembre, Julio César Vázquez Rojas, de 39 años, fue visto por última vez en la colonia SNTE, al sur...

Más noticias

Envían Italia y España fragata y buque para apoyar a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Atenas. La Global Sumud Flotilla seguía ayer rumbo al enclave palestino, pese a haber sido blanco de ataques con drones en dos ocasiones, los...

Condenan a cinco de años de cárcel al ex presidente francés, Nicolas Sarkozy

La Jornada -
París. El ex presidente conservador Nicolas Sarkozy deberá ingresar próximamente en prisión, después de que la justicia francesa lo condenó este jueves a cinco...

Nacimientos cayeron 8.16% en 2024; es la cifra más baja desde 2020

La Jornada -
Ciudad de México. México registró un millón 672 mil 227 nacimientos en 2024, 8.16 por ciento menos que el año anterior; además, marcó la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025