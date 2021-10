Exedil de Tlaxco acordó con sus pares de Yauhquemehcan y Apetatitlán basificar a familiares: Flores 

El edil de Tlaxco, Armando Flores López denunció que su antecesora en el cargo, Gardenia Hernández Rodríguez, acordó con sus pares de Yauhquemehcan y Apetatitlán la sindicalización de diversos familiares, sin embargo, advirtió que recurrirá a las instancias legales para evitarlo.

Refirió que esta es solo una de las irregularidades cometidas por la ex presidenta emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante su periodo de gestión de 2017 a 2021, las cuales ponen en riesgo las finanzas de la Comuna, pues también tampoco solucionó diversos laudos laborales por un monto de 25 millones de pesos.

Asimismo, denunció que a más de un mes de haber iniciado su administración todavía no concluye el proceso de entrega-recepción, por lo que incluso el Órgano Fiscalización Superior (OFS) emplazó a Gardenia Hernández a terminar con ese proceso administrativo en el transcurso de este viernes.

Es de recordar que Gardenia Hernández solicitó licencia al cargo para participar como candidata de Morena a diputada local en las elecciones del pasado 6 de junio, y tras fracasar regresó a la alcaldía con el argumento de que su suplente, Josefina Albuquerque Arroyo, estaba perdiendo muchos laudos laborales y haciendo pagos anticipados de liquidación. Además, afirmó, para conducir el proceso de entrega-recepción de manera transparente.

Sin embargo, de acuerdo con Flores López, quien ganó el ayuntamiento con las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), su antecesora le heredó diversas irregularidades.

“Encontramos en el municipio deudas de aproximadamente 25 millones en laudos laborales, 15 en etapa de ejecución, tenemos nueve nuevos sindicalizados, siete por creación de nuevas plazas que cabe hacer mención hicieron intercambio entre los municipios de Yauhquemehcan y Apetatitlán los familiares de los ex presidentes están sindicalizados o pretenden sindicalizarse.

Los familiares de la ex presidenta están sindicalizados en los municipios de Yauhquemehcan y en Apetatitlán, como la mamá, la hija, la hermana”.

El edil advirtió que no aceptará la basificación de los familiares de las ex autoridades de esas dos Comunas. “Vamos a defendernos jurídicamente, no pretendemos afectar ningún derecho, pero también la prioridad es defender los intereses del municipio de Tlaxco”.

De hecho, reveló que esas personas no están laborando y solo se presentan a hacer “guardias”, mientras que él inicio pláticas con los líderes de los sindicatos 7 de Mayo y 4 de Octubre” para encontrar una solución a este asunto.

“Estamos revisando expediente por expediente para hacer lo más responsable para no dañar más las finanzas, porque hoy el municipio es inviable financiera con esa carga de nuevos sindicalizados. Hay tres sindicalizados del 7 de Mayo y dos jubilados también de esta organización y cuatro nuevos del 4 de Octubre. Estamos viendo con el área jurídica la mejor estrategia para que no salgan más dañadas las finanzas del municipio de Tlaxco”, expuso.

Respecto del proceso de entrega-recepción, Flores López reveló que la titular del OFS, Isabel Maldonado Textle, “fijó un ultimátum, con los diputados de la Comisión de Finanzas (del Congreso local) para que este viernes se concluya la entrega-recepción, porque todavía no registran el mes de marzo”.

El edil desconoce los motivos del retraso, aunque “probablemente –dijo– es que ejecutaron la obra de último minuto, la mayor parte de este ejercicio fiscal, y creo que eso demoró a la administración saliente y no ha podido culminar su proceso”.