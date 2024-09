Exautoridades que no logren 70 puntos en evaluación, reprobarán cuentas del primer semestre del 2024

El Congreso del estado aprobó las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas del primer semestre del ejercicio fiscal 2024, en el que determinaron que los entes fiscalizables deberán sumar, al menos, 70 puntos, para aprobar sus estados financieros.

Para ello, los diputados acordaron que tomarán en cuenta son la presentación a tiempo de la cuenta pública, el probable daño patrimonial, los casos de omisión a procedimientos de adjudicación de obra pública, casos de nepotismo, casos de probables situaciones fiscales indebidas, solventación de recomendaciones, de solicitudes de aclaración, de promoción de facultad de comprobación fiscal, de observaciones por probable daño patrimonial y de observaciones respecto a la promoción de responsabilidad administrativa.

Los legisladores acordaron que una vez que el dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable sea aprobado o no por el pleno del Congreso del estado, se notificará al auditor superior para que instruya a la unidad correspondiente inicie o promueva los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos o ex servidores públicos o personas responsables que no solventaron las observaciones finales incluidas en el informe individual y que hagan presumible la existencia de irregularidades o el incumplimiento de las disposiciones vigentes aplicables al ejercicio de los recursos que impliquen daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes fiscalizables, ante el Tribunal de Justicia Administrativa o bien los Órganos de Control Interno de los entes fiscalizables de acuerdo a su competencia.

De paso, determinaron que las acciones que instruya el Congreso en el dictamen que concluya con la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, por el o los periodos que comprende del 01 de enero al 30 de junio de 2024, deberán cumplirse en su totalidad por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Además, los diputados acordaron que la dictaminación de los Informes Individuales se realizará de acuerdo al calendario interno que establezca la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el cual no podrá exceder al próximo 15 de diciembre.

En la misma sesión, también aprobaron los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción de los 60 municipios del estado para el ejercicio fiscal 2025, pero no aquellos de Emiliano Zapata y Xaloztoc, por lo que deberán aplicar los planos y tablas vigentes, conforme a lo establecido por el artículo 94 de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala.

Los 60 municipios deberán aplicar los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, sirviendo de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, tanto de predios urbanos como rurales, así como para el cobro de construcciones que se encuentren ubicados dentro del territorio de los 60 municipios, conforme a las disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y de su respectiva Ley de Ingresos.

Si bien los municipios de Emiliano Zapata y Xaloztoc presentaron sus propuestas de planos y tablas de valores, no llevaron a cabo el procedimiento establecido por los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, por lo que no fueron aprobados sus planos y tablas de valores unitarios, resultando aplicable el artículo 94 de la citada Ley de Catastro, en el sentido de que “las tablas de valores tendrán vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año para el que fueron aprobadas”.