Ex trabajadores de Simec se manifiestan en el Congreso; reclaman su liquidación

Un grupo de ex trabajadores de la empresa siderúrgica Grupo Simec Internacional, ubicada en el municipio de Xaloztoc, solicitó la intervención del Congreso local ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), debido a que la industria se ha negado a liquidarlos conforme a derecho, acusó Mario Ortega González.

Estas personas acudieron la mañana de este jueves al Congreso del estado para entregar un oficio a la presidenta de la mesa directiva, María Isabel Casas Meneses, a través del cual solicitan que la Cámara de Diputados local exhorte al Poder Ejecutivo federal y éste, a su vez, intervenga para que la empresa antes mencionada liquide conforme a la ley a quienes fueron despedidos.

En entrevista, Mario Ortega expuso que desde hace dos años han sido despedidos de manera paulatina decenas de trabajadores por su intención de crear un sindicato.

“Es el momento que no pueden darnos una solución en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, somos afectados un centenar de trabajadores y más de 30 llevan un proceso legal que no es reconocido, hay personas con 25, 16 y hasta ocho años de trabajo”.

Agregó que tiene la sospecha de que hay contubernio con la autoridad federal, ya que después del presunto despido injustificado y arbitrario, los afectados quisieron hacer valer sus derechos ante la JFCA especial número 46, con sede en Tlaxcala, sin embargo, han encontrado negativas.

“Tenemos dos años con este problema, llevamos dos años que en la Junta Federal no nos han dado solución, la empresa donde laborábamos, después de 13 de años de que no había aumento salarial, no teníamos quién nos respaldara y por eso nos manifestamos en el año 2017 con la de Recursos Humanos, hicimos lo legal, pero son excesivamente tolerantes con la empresa en la Junta Federal”, refirió.