Denuncia ex líder magisterial que Hospital del ISSSTE entregó cuerpo de otra persona a su familiar

Personal del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tlaxcala entregó el cuerpo de una persona fallecida equivocada, por lo que el afectado exige a las autoridades una explicación y se le informe sobre la situación de su ser querido.

De acuerdo con Reyes Rojas Cruz, ex dirigente del Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala (MBMT), la mañana de este domingo un familiar suyo recibió una llamada del Hospital General del ISSSTE ubicado en la capital del estado para informarle sobre el deceso de su esposa a causa del Covid-19.

Sin embargo, abundó, al acudir a la funeraria para proceder a la cremación del cuerpo de su ser querido descubrió que no era el de su esposa, de ahí que, junto con el ex dirigente magisterial, decidió acudir al Hospital General del ISSSTE para solicitar la información correspondiente y aclarar la confusión del personal.

En entrevista telefónica, el afectado refirió que su esposa fue ingresada hace aproximadamente 10 días a dicho nosocomio para recibir tratamiento por complicaciones derivadas del nuevo coronavirus, pero no tenía mayor información.

“Nuestro familiar tiene 58 años y estaba en tratamiento por esa situación desde hace 10 días, pero hoy a las 5 y media la mañana le llamaron al esposo para notificarle que había fallecido”, abundó Reyes Rojas, quien comentó que el acta de defunción que le fue entregada a su familiar decía que la causa del deceso fue Covid-19.

“Nos entregaron el cuerpo equivocado, cuando nos trasladamos a la funeraria para la cremación detectamos que incluso lleva el nombre de otra persona, no el del familiar del compañero, los papeles que nos dieron tenían los datos correctos de la persona, pero aun así nos entregaron el cuerpo, no sabemos si nuestro familiar vive o no, pero creemos que está viva”, abundó.

Ante esta situación, ambos solicitaron hablar con el director del Hospital General del ISSSTE para aclarar la situación y que se les proporcione información de su familiar, pero denunció que el funcionario no se presentó al nosocomio, por lo que solamente habían sido atendidos por el guardia que controla el acceso a ese lugar.

“Quieren darnos el cuerpo, pero con esto no sabemos cuál es la situación de nuestro familiar, el compromiso con la funeraria fue cotejar que fuera la persona indicada antes de la cremación, cuando tratamos de corroborar, detectamos que no era la persona, ni siquiera el nombre coincidía, nos dimos cuenta en ese momento”, abundó Reyes Rojas.

“No sé si mi esposa está viva o no, ya pedimos información y no nos dicen nada, pedimos hablar con el director y no sale, sólo nos han atendido los oficiales de la entrada”, comentó el esposo afectado.