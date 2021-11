Ex comisionados, ex consejeros, ex funcionarios, entre los 35 aspirantes a integrar el IAIP

Por ex funcionarios y servidores del órgano garante del derecho a la información, ex consejeros electorales, ex servidores públicos y hasta ex representantes populares se integra la lista de 35 aspirantes a comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax).

Al cierre del proceso de registro de los aspirantes a suceder en el cargo al todavía comisionado Fernando Hernández López, la lista quedó conformada, entre otros, por los ex presidentes de la extinta Comisión de Acceso a la Información Pública, María Aida González Sarmiento y Claudio Cirio Romero, quienes ahora buscan regresar a ese organismo.

Además, se registraron siete funcionarios del IAIP-Tlax que buscan el cargo de comisionado, como son los casos, por orden de registro, de Iván de la Fuente Cruz; Rocío Flores Xochitiotzi; Edson Guzmán Juárez; Maribel Zistecatl Márquez; María Teresita Piedras Romero; Juan Raúl Mendoza Garza y Zeus Mena López.

- Anuncio -

De igual forma en el proceso, están inscritos personajes que en algún momento han formado parte de este organismo, como Atenas Hernández Sánchez, Mayra Águila Juárez, Divina López Tacuba y Fernando Flores Xelhuantzi,

También se registraron los ex consejeros electorales Ángel Espinosa Ponce y Norberto Sánchez Briones, quienes, tras su desempeño en el órgano electoral, en diversos períodos, ahora buscan participar en la instancia garante del acceso a la información.

De igual forma se inscribió en el proceso el ex perredista y hoy morenista y ex regidor y ex candidato a la alcaldía de San Pablo Apetatitlán, Carlos David Robles Figueroa, quien ahora busca integrar el pleno del Consejo General del IAIP-Tlax.

La lista de 35 aspirantes también la conforman Alma Rosa Carmona González; Mario Franz Subieta Zecua; el morenista Arturo de Casa Vega; Osbaldo Flores Sánchez; Jehivie Adaluz Cabrera López; José Reyes Peña Pérez; el académica José Alfonso Lima Gutiérrez; la periodista Ana Laura Vázquez Sarmiento; Moisés Lima Carrasco y Julio Rafael Hernández Lucido.

- Anuncio -

Además, están Rosaura Galván Cortés; María de Lourdes Teomitzi Solís; Adrián Rodríguez George; Erick Velázquez Tecozahuatzi; Estela Sánchez González; Mirella Rojas Rojas; Claudia Cervantes Rosales y Norma Lidia Moreno Peña.

De acuerdo con la convocatoria aprobada por el Congreso local, corresponde a los diputados analizar si los 35 aspirantes cumplen y reúnen los requisitos de elegibilidad, pues de conformidad con la legislación, estarán impedidos para participar aquellos que hayan sido dirigentes de partido político alguno o haber ocupado un cargo de representación popular, así como haber sido servidor o servidora pública con funciones de dirección o atribuciones de mando dentro de la administración pública federal, estatal o municipal.

También será impedimento el desarrollo de cualquier otra actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda, excepción hecha de los de carácter docente y de investigación científica. Dicho impedimento desaparecerá si el interesado o interesada se separa de su función, cargo, comisión o empleo cuando menos con un año previo a la fecha de su designación.

La lista de aspirantes que hayan cumplido los requisitos de elegibilidad será dada a conocer este viernes 19 de noviembre, y todos ellos, serán sujetos a dos evaluaciones; la primera será un examen escrito, a realizarse el 24 de noviembre a las 12 horas en el Salón Blanco del Palacio Legislativo.

Quienes hayan logrado una efectividad en dicho examen de al menos 80 por ciento de los reactivos, serán dados a conocer el 29 de noviembre y pasarán a una segunda etapa, que será un examen oral, a realizarse el 30 de noviembre y versará sobre derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y cultura de la transparencia.

La aplicación del examen oral la realizará un sínodo, que será integrado por tres personas profesionales expertas en la materia, cuyos nombres son: María de los Ángeles Guzmán García, Fernando Rodolfo Gómez Cuevas y Javier Martínez Cruz.

Conforme a los resultados de este proceso, los diputados realizarán, el próximo 2 de diciembre, la designación del nuevo integrante del Consejo General del IAIP-Tlax y ese mismo día, rendirá la protesta del cargo, para que, a partir del 3 de enero, inicie las funciones inherentes al cargo hasta el 31 de diciembre del año 2028, en sustitución del todavía comisionado Fernando Hernández López.