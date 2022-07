Ex alcaldes y presidentes niegan malversar fondos de 2021; realizan audiencias

Con la defensa de que los recursos fueron ejercidos de manera adecuada y con el argumento de que hay excesos en el proceso de revisión de parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), así como omisiones de las autoridades entrantes para facilitar la información, ex presidentes municipales y actuales alcaldes, solicitaron el respaldo de los diputados locales para aprobar sus cuentas públicas del año 2021.

Este miércoles inició el proceso de audiencias solicitados por 29 entes públicos sobre los cuales pesan diversos señalamientos por excesos, abusos e irregularidades en la aplicación y comprobación del gasto público que ejercieron durante el año pasado.

Ex alcaldes y presidentes en funciones llegaron al Palacio Legislativo y ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización con la esperanza de que les fueran aceptadas diversas aclaraciones a las observaciones emitidas por el OFS, pero que no fueron aceptadas y de las cuales se deriva el presunto daño patrimonial de los entes fiscalizables.

El primero en comparecer fue el ex edil de Amaxac de Guerrero Reyes Vázquez Hernández, quien, de acuerdo con el informe del OFS generó un quebranto a las arcas municipales por 2 millones 856 mil 778.18 pesos, por lo cual, consideró que no ejercicio los recursos de manera eficiente.

Las observaciones como probable afectación a la hacienda pública municipal detectadas en el periodo enero-agosto del año pasado fue, entre otras, por pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación por 338 mil 656.14 pesos; gastos improcedentes por 296 mil 115.01; pago a empresas con presunta simulación de compra-venta de bienes y/o servicios por 730 mil 177.05, entre otros.

A él siguió el ex presidente municipal de Chiautempan, Héctor Rugerio Domínguez, sobre quien pesa imputaciones por malversación de fondos por Chiautempan por 12 millones 409 mil 937.70, ya que en los últimos ocho meses de su mandato presuntamente incurrió en diversas anomalías como gastos pagados sin documentación comprobatoria por 2 millones 307 mil 466 pesos; pago de gastos improcedentes por 929 mil 317.23; pago a empresas con presunta simulación de compra-venta de bienes y/o servicios, conocidos como factureras, por 871 mil 162.40 pesos y faltante de bienes muebles por 5 millones 55 mil 555.24 pesos, entre otros.

Tras su comparecencia, la cual no duró más de 25 minutos, el ex edil priista, aseguró que no hubo ningún acuerdo con los diputados respecto a la posible aclaración de las observaciones, ya que “nos dijeron que no va a ver modificaciones, ellos nos dijeron que debemos ajustarnos a la otra etapa, que solventaremos ante el mismo OFS, pero ya dictaminada la cuenta… lo único que hicimos es que la Comisión de Finanzas nos escuchara de lo que en su momento nosotros expusimos en nuestra solventación. Nosotros confiamos en la ley y la autoridad, cumplimos con lo que marca la ley para no violarla ni cometer errores”,

Sin embargo, en el informe del OFS se detecta un quebranto al patrimonio por más de 12 millones de pesos, qué ocurrió.

“Todo se pagó conforme a derecho; hay algunos bienes que no se encontraron en su momento, que es lo que nos está pegando, porque hubo el extravió de unos anexos, pero fue de parte de la administración entrante, lo cual nos afecta, pero como se los dije en su momento, si ellos los perdieron, yo porqué tendría que pagar, como fue el caso de una camioneta que fue robada, pero la actual administración no ha pagado el deducible”, apuntó.

Después tocó el turno al presidente municipal en funciones de Contla de Juan Cuamatzi, Eddy Roldán Xolocotzi, quien llegó a la sede del Poder Legislativo con un séquito de presuntos proveedores y hasta estacionó, en la zona contigua del Palacio Legislativo, dos patrullas y una ambulancia de la Comuna, para “demostrar que si existen, que los empresarios son de carne y hueso y que las compras se hicieron”.

Ello porque sobre su administración pesan imputaciones millonarias por la incorrecta aplicación de los recursos, ello por un monto de 5 millones 406 mil 33.2 pesos.

Entre los principales señalamientos por la incorrecta aplicación de los fondos es que, en solo cuatro meses, dicha administración realizó pagos a empresas con presunta simulación de compra-venta de bienes y/o servicios, las llamadas factureras, por 4 millones 713 mil 230.73, así como pagos por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado por 47 mil 304.76 o volúmenes de obra pagados no ejecutados por 206 mil 314.49, entre otros.

Entrevistado al término de la audiencia, el alcalde emanado de Morena lamentó que este encuentro, de solo 10 minutos, haya carecido de programación y de procedimiento, amén de que no le fueron aceptadas ni documentación ni la participación de los presuntos proveedores de su gobierno, mismos que han sido señalados por no existir.

“Un derecho de audiencia es para que te escuchen y te acepten documentación, alegados e información, ese es un derecho de audiencia, y obviamente que se determine procedente nuestra defensa; nos dieron 10 minutos para hablar, que fueron pocos, pero pedimos que se corrijan los errores y lo vuelvan a mandar a Congreso”.

Cuestionado sobre las imputaciones que hay en su contra por el uso de factureras o por el pago a empresas con presunta simulación de compra-venta de bienes y/o servicios, por 4 millones 713 mil 230.73, el edil enfatizó que es un error del OFS.

“El tema de los proveedores aquí los traigo, los pasé, aunque no quisieron, lo tuve que hacer a la fuerza, porque si no, no me iban a dejar hacerlo, los traje para que vean que son de carne y hueso. No es un daño patrimonial, se tiene que especificar que es un incumplimiento fiscal por parte del proveedor, y no inmiscuye al ayuntamiento”, apuntó.

Mete las manos a fuego por sus proveedores, se le reviró.

“Nosotros como gobierno compramos, por ejemplo, si contrato un baile, cumplí con el pago y el contrato, ya si ellos (proveedores) tienen alguna falla fiscal, no es mi problema”, apuntó.

Por ello, adelantó que emprenderán diversos medios de defensa jurídicos a fin de proteger su postura, porque “ellos van a seguir en su posición y con eso, seguramente la van a reprobar, por eso vamos a dar una conferencia de prensa, porque en 10 minutos no me dio tiempo de aclarar que no nos llevamos ni un peso de los que nos dicen”.

La alcaldesa en funciones de El Carmen Tequexquitla, Araceli Martínez Cortez también se presentó ante los legisladores locales, ya que su gobierno tiene imputaciones por daños al erario por 2 millones 916 mil 488.70 pesos y después, el ex munícipe de Españita, Jesús González Guarneros, con señalamientos por Españita con 4 millones 932 mil 712.65. Ambos prefirieron no dar declaraciones a los medios de comunicación.

Más tarde llegaron a la sede del Poder Legislativo el ex alcalde y el presidente municipal en funciones de La Magdalena Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales y Marco Antonio Luvia Meléndez, quienes enfrentan señalamientos por parte del OFS por 10 millones 707 mil 572.12 pesos y por 6 millones 142 mil 647.10 pesos, respectivamente.

Lo mismo hizo el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, reciente adquisición de Morena, Agripino Rivera Martínez, quien vería reprobada su cuenta pública de los primeros cuatro meses de su administración, por incurrir en omisiones por 2 millones 454 mil 836.10 pesos.

Por la tarde continuaron las comparecencias de autoridades y ex autoridades de municipios como Mazatecochco, Tetlanohcan, San Juan Huactzinco, San Pablo del Monte, Santa Apolonia Teacalco y Ayometla, mientras que éstas continuarán el próximo jueves con otros 15 entes fiscalizables.

A estas comparecencias, además de los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización también acudió la auditora superior del OFS, Isabel Maldonado Textle.