Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasPolítica

Ever Campech continúa al frente de la JCCP con el respaldo unánime de diputados

La Redacción

Diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura eligieron a Ever Alejandro Campech Avelar como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), y a Vicente Morales Pérez como presidente del Comité de Administración, según lo establecido en los artículos 65 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Durante la primera sesión ordinaria se dio lectura a los oficios de cada grupo parlamentario, por el que dieron a conocer el nombramiento o ratificación de sus respectivos coordinadores y representantes de partido para el segundo año de ejercicio legal, quienes integrarán la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del estado.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios son los siguientes legisladores: Ever Alejandro Campech Avelar, de Morena; Jaciel González Herrera, del Partido Verde Ecologista de México; Bladimir Zainos Flores, de Nueva Alianza Tlaxcala y Silvano Garay Ulloa, del Partido del Trabajo.

Los representantes de los partidos son las y el diputado: Laura Yamili Flores Lozano, del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala; Reyna Flor Báez Lozano, del partido Fuerza por México Tlaxcala; María Aurora Villeda Temoltzin, de Redes Sociales Progresistas Tlaxcala; Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional; Héctor Israel Ortiz Ortiz, del Partido Alianza Ciudadana; y Sandra Guadalupe Aguilar Vega, del Partido Revolucionario Institucional.

Se destacó que el Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala comunicó la disolución de su grupo parlamentario mediante oficio remitido a la presidencia de la Mesa Directiva. En consecuencia, la diputada Maribel León Cruz notificó la abrogación de los acuerdos de fecha 30 de agosto y 15 de octubre de 2024, relacionados con la integración de dicho grupo parlamentario, la designación de su coordinador y la representación de partido ante el Comité de Administración.

Por otra parte, el Comité de Administración estará presidido por el diputado Vicente Morales Pérez, y se integra por las diputadas Maribel León Cruz, Engracia Morales Delgado y Maribel Cervantes Hernández. Conforme al procedimiento legislativo, se instruyó a la Secretaría Parlamentaria para remitir el acuerdo al titular del Poder Ejecutivo y proceder a su publicación.

