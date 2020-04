Se evaluará a alumnos sobre contenidos educativos aprendidos a distancia, advierte SEPE

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez advirtió que no habrá pase automático de alumnos de enseñanza básica este ciclo escolar, por lo que exhortó a la población estudiantil, a docentes y padres de familia a cumplir con la estrategia de educación a distancia diseñada por el gobierno federal por la contingencia sanitaria contra el Covid-19.

Tras la prolongación de la Jornada Nacional de la Sana Distancia hasta el 30 de mayo próximo decretada por el gobierno federal la semana pasada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal dispuso la puesta en marcha, a partir de mañana lunes 20 de abril, de la Estrategia de Educación a Distancia: Transformación e Innovación para México “Propuesta integral frente al Covid-19”, y la implementación del programa “Aprende en Casa”.

De acuerdo con Domínguez Ordóñez, en la entidad –cuya matrícula de educación básica es de más de 300 mil alumnos– tiene las condiciones para cumplir con esas medidas que implican el uso de internet y del sistema de televisión, pues en el primer caso, dijo que más del 75 por ciento de la población cuenta con un aparato celular, y en el segundo, más del 95 por ciento de los hogares tiene por lo menos un televisor, desde donde pueden acceder a los contenidos y programas educativos.

Sin embargo, reconoció que ni los menores ni los docentes y padres de familia están acostumbrados a esta modalidad de enseñanza, de ahí que pidió la participación y colaboración de todos para que se atiendan y cubran los contenidos educativos del nivel de enseñanza básica, pues insistió en que los alumnos serán evaluados sobre los aprendizajes aprendidos en este periodo.

Respecto de los horarios de clases, los programas serán transmitidos por Tlaxcala Televisión, Canal Once Niños e Ingenio tv, informó en entrevista vía telefónica.

Para primero y segundo grados de primaria, la transmisión será de 9 a 10 horas y de 12 a 13 horas; para tercero y cuarto, de 10 a 11 horas y de 13 a 14 horas; y para quinto a sexto, de 11 a 12 horas y de 14 a 15 horas; de las 17 a las 19 horas se pasará una película, una miniserie o un cuenta cuentos para reforzar los aprendizajes esperados de formación cívica y ética o de historia.

Para secundaria, la programación es de 8 a 9:30 para primer grado; de 9:30 a 11 para segundo; de 11 a 12:30 para tercero; y de 12:30 a 14 horas una programación cultural familiar. En el caso de preescolar, la autoridad educativa aún no define el horario.

En cuanto a la educación por internet, la estrategia diseñada por la SEP federal pone a disposición de los docentes las herramientas digitales Google For Education, You Tube y Red Magisterial, “con la finalidad de que los aprendizajes esperados lleguen a la mayoría de la población estudiantil, pues sabemos que no toda tiene acceso a internet, e incluso un importante número de hogares, quizás el 50 por ciento, tiene una computadora y el resto no”.

Precisó que esta estrategia estará operada por 9 mil 500 figuras educativas, para lo cual se les creó una cuenta de acceso a las herramientas digitales. En preescolar, primaria y telesecundaria participará toda su plantilla académica; en secundarias generales y técnicas, solamente los docentes que imparten las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias, Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética.

En secundarias generales y técnicas no participan los docentes de las asignaturas de Inglés, Tecnologías, ni los profesores de Educación Física y Educación Artística de primaria y secundaria; tampoco los de Educación Inicial, ni de Educación Especial, “pues estos serán atendidos en otro momento”, abundó el funcionario.

Informó que esta estrategia dará prioridad a las materias de Matemáticas, Lecto-Escritura, Ciencias, Artes, Cívica, Ética, Educación Socioemocional, entre otras, “por qué no todas, porque tenemos que entender que educación a distancia no es la misma que la presencial, cara a cara”.

“También tenemos que entender que estamos dando un gran salto de paradigma, de lo que concebíamos como educación presencial a la educación que en este momento de la pandemia, estamos explorando, es algo en lo no habíamos incursionado, aunque a mí me queda claro que muchos maestros ya desde antes que pasara esto ya manejaban muy bien el Google como herramienta para las clases, es más algunos no son consumidores también son productores, pero son los menos”.

De acuerdo con el titular de la SEPE, estas medidas garantizan que no se pierda el ciclo escolar en curso, además, “habrá evaluaciones sin que estas sean rígidas, ni muy duras, pero sí se evaluará a los estudiantes. También hemos aprendido que no hay que tratar de meter todos los contenidos curriculares, sino solo los fundamentales para el aprendizaje en casa, pues hay padres de familia que decían que sus hijos y ellos mismos se estaban estresando o los propios maestros porque tratan de alcanzar el mayor número de contenidos o aprendizajes esperados, hoy no, hoy se tienen que dosificar, porque el niño debe estar feliz en su casa”.

-¿Cómo se dará seguimiento a esta modalidad de enseñanza, pues los menores no están acostumbrados a la educación por televisión?

“Ahí vamos a contar con la comprensión y sensibilidad de los compañeros maestros y maestras, porque la estructura educativa está comprometida y los propios dirigentes sindicales, es decir, todos vamos remando en la misma corriente”. “A los padres de familia, les vamos a solicitar que nos ayuden con aprendizajes para sus hijos, no los de la currícula, sino los aprendizajes de la vida cotidiana que son altamente significativos porque ayudan a que el niño enfrente el contexto donde vive; por ejemplo, qué pueden enseñar los padres sin que se estresen, puede ser enseñanza sobre principios y valores o, incluso, enseñarles a hacer un pastel o un guiso o si van a sembrar al campo, ahí aprenden en la vida real cómo germina una planta y están viendo biología, hasta una leyenda ayuda a enraizar la cultura en su hijo”.

Pidió a los padres de familia estén atentos a los horarios para que sus hijos aprendan por televisión, “eso les pedimos porque sí nos necesitan ayudar a que les prendan la tele y los niños jueguen a la escuelita un ratito”, aunque reconoció que el cumplimiento de estas estrategias se verá en el transcurso de la semana que inicia mañana lunes.