Viernes, noviembre 7, 2025
Evalúan talento artesanal tlaxcalteca en el XIV Concurso Estatal de Textiles 2025

La Redacción

La Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) llevó a cabo la evaluación de 31 piezas que participan en el XIV Concurso Estatal de Textiles 2025, certamen que reconoce la creatividad y la técnica de las y los artesanos de la entidad.

El director de la CAT, Saúl Pérez Bravo, informó que, en esta edición, se logró paridad de género, con la participación de 21 mujeres y 10 hombres provenientes de Contla, Tlaltelulco, San Pablo del Monte, Huamantla, Ixtenco, Chiautempan y Huactzinco.

El jurado calificador, conformado por cuatro especialistas tlaxcaltecas en arte popular, evaluó las piezas a puerta cerrada tomando en cuenta técnica, diseño, proceso de elaboración, creatividad y originalidad.

Pérez Bravo detalló que el concurso contempla cuatro categorías —textil en lana, textil de algodón, bordado y otros diseños—, y que se premiará a los tres primeros lugares de cada una, además de entregar el Galardón “Nueva Historia” a la mejor obra, con una bolsa total de 100 mil pesos aportados por el Gobierno del Estado.

“Impulsar el trabajo artesanal es reconocer el talento, la identidad y la historia de Tlaxcala. La mejor forma de hacerlo es con apoyo, promoción y difusión, tal como lo ha indicado la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros”, señaló el funcionario.

La premiación del certamen se llevará a cabo el 26 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Sala Textil del Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares (MUVART), donde se reconocerá el esfuerzo de las manos tlaxcaltecas que mantienen viva una de las tradiciones más representativas del estado.

Con este concurso, el gobierno del estado reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones textiles, el reconocimiento al arte popular tlaxcalteca y el impulso a las manos creadoras que mantienen viva la identidad cultural de Tlaxcala.

