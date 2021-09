Evalúan diputados a aspirantes a Procuradora; Carro se perfile para el cargo 

Los integrantes de la LXIV Legislatura local realizaron la evaluación pública de las aspirantes a ocupar la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), cargo en el que ya se da como nueva funcionaria a la ex magistrada del Poder Judicial, Ernestina Carro Roldán.

Este lunes, en sesión extraordinaria de pleno, los diputados avalaron, por mayoría de votos, la integración de un sínodo de especialistas en materia de derecho, conferencistas y catedráticos, conformado por Norma Estela Pimentel Méndez, Román Lazcano Fernández, y Marco Antonio Muñoz Guzmán, quienes se encargaron de evaluar públicamente a cada una de las integrantes de la terna, como son María Antonia Aquino Trujillo, Teresa Ramírez Cortés y la propia Carro Roldán.

Con el jurado conformaron, una a una de las tres postuladas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, presentaron su propuesta de trabajo y contestaron a diversas interrogantes planteadas por los juristas evaluadores.

La primera de las participantes de ese ejercicio fue María Antonia Aquino Trujillo, quien mostró nerviosismo, y de paso, hizo evidente su incapacidad para ocupar el cargo para el cual fue postulada, pues la abogada reveló que desconocía los pormenores y alcances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que el gobierno de la República emitió el pasado 18 de agosto para Tlaxcala.

No obstante, aseguró que en materia de procuración de justicia existen diversas irregularidades en Tlaxcala, y “como litigante nos damos cuenta de que no se hace nada”, por lo que, entre otros aspectos, aseguró que buscaría coordinación con otras entidades porque “hay delincuentes que trabajan con más libertad, vienen invadir Tlaxcala, muchos de delincuencia organizada y vienen secuestradores y eso, aunque no sale a la luz pública, es lo que se está oyendo que pasa”.

Por su parte, la postulante Teresa Ramírez Cortés, en su proyecto de trabajo, planteó la necesidad de profesionalizar las diversas áreas de la Procuraduría, y en especial, “llevar a cabo una exhausta revisión del cumplimiento de requisitos de ingreso, permanencia y desarrollo de personal”, además de establecer medidas y acciones para agilizar la atención de las víctimas”.

Aunque tras las primeras tres preguntas, Ramírez Cortés abandonó la sesión de plenos, dando por terminada su participación, el sínodo le pidió regresar, ya que la evaluación no había concluido, lo cual generó hilaridad entre diputados, asistentes y los propios evaluadores.

Dubitativa, Ramírez Cortés insistió en la focalización del combate de los delitos de alto impacto; capacitación y un combate frontal a la corrupción, aunque no dijo cómo lo haría.

El sínodo, según por sorteo, dejó hasta el último momento la evaluación para la quien se perfila como la nueva procuradora.

En su participación, la exmagistrada Carro Roldán—quien por cierto recibió varios halagos por los sinodales por su trayectoria, currículum y otras cualidades—, se comprometió a reducir los tiempos para la atención de las víctimas de delito a fin de que en un plano no mayor a los 30 minutos puedan presentar sus denuncias penales.

Además, aseguró que en su mandato priorizará la investigación científica, con profesionales certificados en las diversas áreas, como policías y elementos certificados, que actúen con apego a la legalidad y con respecto a los derechos humanos, con perspectiva de género, con una atención a las víctimas diferenciado.

Aunado a ello, buscará establecer y respetar los protocolos de atención a cada uno de los delitos, ya sea de alto y bajo impacto, con la finalidad de garantizar que ésta se ajuste al origen de la conducta delictiva.

Respecto a las acciones que emprendería para abatir los índices de delitos en contra de las mujeres y que llevaron a la Federación a emitir una alerta de género por la violencia en contra de este sector en la entidad, Carro Roldán se comprometió a crear una unidad especializada en contra de este flagelo.

“La emisión de la declaratoria era necesaria, por eso nos llevaría a tener gente especializada, con ministerios públicos y con policías mujeres, no es que los hombres no lo sepan hacer, sino que en una revisión es mejor que sea de mujer a mujer, también tendríamos peritos mujeres especializadas en esta materia, lo cual nos llevaría a realizar investigaciones científicas con condenatorias en donde haya perspectiva de género”, apuntó

Tras la conclusión de la evaluación y una deliberación de más de 30 minutos, los integrantes del sínodo entregaron, en un sobre cerrado, el informe y resultados de la evaluación, la cual servirá de parámetros para la designación de la nueva procuradora.

Trascendió que Ernestina Carro llegará a esa posición, la cual ahora ocupa como encargada, pues fue la mejor evaluada; sin embargo, será hasta este martes cuando se resuelva dicho nombramiento.