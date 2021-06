Estudiantes y personal del nivel básico no regresarán a las aulas este lunes en el estado: SEPE

En Tlaxcala, el retorno a las aulas no se llevará a cabo este lunes 7 de junio como lo planteó el gobierno federal, por lo que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) pidió a la comunidad escolar a continuar su formación académica a distancia rumbo al cierre del periodo 2020–2021.

A través de un comunicado, la dependencia fijó esta postura respecto de la recomendación emitida la semana pasada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal sobre la posibilidad de reiniciar las clases presenciales a partir de este lunes, tras más 14 meses de estar suspendidas por la pandemia de Covid–19.

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública del Estado informó “que el regreso a clases presenciales está sujeto a la determinación de la Secretaría de Educación Pública federal y valoración del Consejo Estatal de Salud”.

Sin embargo, aclara, “por lo que las instituciones educativas de todos los niveles, tanto públicas como particulares, continúan con la educación a distancia y cuando existan condiciones sanitarias el Consejo Estatal de Salud y la SEPE informarán sobre cómo se realizará el proceso de regreso a clases, así como los protocolos que deberán implementarse en cada institución para cuidar la vida y conservar la salud de la comunidad escolar”.

Por lo anterior, se agrega en el comunicado: “la SEPE pide a la comunidad escolar continuar su formación académica a distancia y redoblar esfuerzos para ésta recta final del ciclo escolar 2020–2021”.

Es de recordar que la semana pasada, el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales refirió que aún se continúa con el análisis del comportamiento de la pandemia de Covid–19 para proceder a un posible retorno a las aulas, pero aclaró que la decisión final será tomada en el Consejo Estatal de Salud con base en los indicadores que le presenten todas las instancias involucradas en el regreso a las clases presenciales.

“Estamos revisando la tendencia, porque no solo es el indicador semáforo, hay otros que se deben valorar. Sería muy anticipado dar ya una postura en estos momentos para hablar de clases presenciales. Ni siquiera el sector salud es el único que dictamina, debe hacerse una sesión del Consejo Estatal de Salud para que se determinen cuáles son las medidas pertinentes, creo que sería, aparte de desafortunada, no correcta una postura de mi parte en estos momentos”, comentó.

Cabe referir que representantes y líderes de diversos sectores, sindicatos y organizaciones estudiantiles han señalado que no aún existen las condiciones sanitarias para concretar el regreso a las aulas, pues si bien el personal del sector ya fue vacunado contra el SARS–CoV–2, no es suficiente para garantizar que no existen posibilidades de infección.

Para ello, exigen que también se vacune a la población estudiantil y que los planteles cuenten con las condiciones sanitarias y los insumos necesarios y suficientes para que la comunidad escolar pueda lavarse las manos constantemente como se recomienda para prevenir los contagios del SARS–CoV–2.