Estudiantes y docentes UATx ofrecen testimonios de internacionalización al regresar de Perú

La Redacción

Estudiantes y docentes de las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) compartieron sus testimonios de internacionalización como Embajadores UATx en la Universidad Católica de Santa María (UCSM) de Arequipa, Perú, quienes vivieron una experiencia transformadora al compartir conocimiento y vivencias que fortalecieron su formación académica y su visión intercultural y humana. 

Al dar a conocer los logros alcanzados, en el Auditorio de “Intercambio y Movilidad”, también se contó con la intervención de Mauro Sánchez Ibarra, quien asistió con la representación de Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATx. Manifestó que los estudiantes y docentes fueron llamados embajadores y embajadoras por su papel activo en el intercambio académico y cultural, compartiendo conocimientos con sus homólogos y colegas internacionales.

El secretario de Rectoría agregó que la narrativa que comparten tiene que sumar al Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC) porque, precisamente el perfil del homo universitatis, se encarna en esta actividad académica, social y cultural, y en las relaciones humanas que construyeron en la UCSM a través de conferencias, trabajos colegiados y diálogo recíproco.

Por su parte, Antonio Durante Murillo, coordinador de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico (CEIVIA), precisó que el evento se enmarca en una estrategia de movilidad e intercambio que busca compartir experiencias académicas, de investigación y gestión, destacando la importancia de los testimonios que reflejan lo más significativo de su estancia, como parte de su formación profesional.

Al compartir sus experiencias, estudiantes y docentes de las facultades de Ciencias Económico Administrativas, Odontología, Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; Derecho, Ciencias Políticas y Criminología; y Trabajo Social, Sociología y Psicología, relataron que durante su permanencia en el país andino tuvieron la oportunidad de convivir con colegas peruanos, explorar nuevas perspectivas educativas y culturales, y construir lazos que trascienden fronteras.

En este mismo sentido, Norma Sánchez Sánchez y Leticia Flores Pulido, catedráticas de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, comunicaron su grata participación al impartir un módulo del Diplomado de Inteligencia Artificial impulsado por la UCSM en coordinación con la Universidad Politécnica de Varsovia, Polonia.

Sus testimonios reflejan el entusiasmo, el aprendizaje y el orgullo de representar a la UATx en un espacio internacional que abre nuevas rutas para el aprendizaje en sintonía con el MHIC.

