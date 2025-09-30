Martes, septiembre 30, 2025
Estudiantes tlaxcaltecas conviven con expertos de la NASA

La Redacción

Un grupo de 11 estudiantes tlaxcaltecas fue seleccionado para participar en la Academia Espacial, un programa de alto nivel que le permitió a sus integrantes convivir con especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y del Centro Espacial de Houston, acercándolos a la ciencia, la tecnología y la innovación en un entorno académico internacional.

La iniciativa, impulsada por la Embajada de Estados Unidos y Fundación Televisa, se desarrolla en Tlaxcala a través de los programas “Cuantrix” y “Tecnolochicas”, coordinados por la Secretaría de Educación Pública y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset), con el objetivo de despertar el interés de las juventudes en la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El titular de la Sepe-Uset, Homero Meneses Hernández subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por promover una educación innovadora que prepare a las y los jóvenes para los retos del futuro.

Los estudiantes, provenientes de planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis), del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) y del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (Bted), participaron primero en un programa de verano impartido por especialistas internacionales.

Tras esa preparación, los 11 mejores fueron seleccionados para representar a Tlaxcala y convivir con 49 alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México.

La agenda incluyó visitas académicas y tecnológicas a la American Tower, el Museo de Historia Natural y el Wire Summit en Expo Santa Fe, donde dialogaron con especialistas como José Luis Contreras-Vidal y Juan Lombana. También acudieron a los Laboratorios de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde recibieron una MasterClass de Jesús Charles, director de operaciones de Firefly, y participaron en el diseño y lanzamiento de cohetes.

La coordinadora de Territorio STEM Tlaxcala, Diana Isis Flores Gutiérrez destacó que la experiencia representa una oportunidad invaluable para la juventud, ya que abre horizontes y fortalece competencias en áreas estratégicas.

Actualmente, los estudiantes desarrollan proyectos tecnológicos espaciales, de los cuales los más destacados serán seleccionados para viajar a la NASA en enero de 2026.

Con estas acciones, Tlaxcala refrenda su compromiso con la educación STEM y con la formación de jóvenes capaces de destacar en escenarios internacionales, fortaleciendo la innovación y el desarrollo científico del estado.

