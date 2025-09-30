Estudiantes tlaxcaltecas conviven con expertos de la NASA

Un grupo de 11 estudiantes tlaxcaltecas fue seleccionado para participar en la Academia Espacial, un programa de alto nivel que le permitió a sus integrantes convivir con especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y del Centro Espacial de Houston, acercándolos a la ciencia, la tecnología y la innovación en un entorno académico internacional.

La iniciativa, impulsada por la Embajada de Estados Unidos y Fundación Televisa, se desarrolla en Tlaxcala a través de los programas “Cuantrix” y “Tecnolochicas”, coordinados por la Secretaría de Educación Pública y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset), con el objetivo de despertar el interés de las juventudes en la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El titular de la Sepe-Uset, Homero Meneses Hernández subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por promover una educación innovadora que prepare a las y los jóvenes para los retos del futuro.

Los estudiantes, provenientes de planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis), del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) y del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (Bted), participaron primero en un programa de verano impartido por especialistas internacionales.

Tras esa preparación, los 11 mejores fueron seleccionados para representar a Tlaxcala y convivir con 49 alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México.

La agenda incluyó visitas académicas y tecnológicas a la American Tower, el Museo de Historia Natural y el Wire Summit en Expo Santa Fe, donde dialogaron con especialistas como José Luis Contreras-Vidal y Juan Lombana. También acudieron a los Laboratorios de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde recibieron una MasterClass de Jesús Charles, director de operaciones de Firefly, y participaron en el diseño y lanzamiento de cohetes.

La coordinadora de Territorio STEM Tlaxcala, Diana Isis Flores Gutiérrez destacó que la experiencia representa una oportunidad invaluable para la juventud, ya que abre horizontes y fortalece competencias en áreas estratégicas.

Actualmente, los estudiantes desarrollan proyectos tecnológicos espaciales, de los cuales los más destacados serán seleccionados para viajar a la NASA en enero de 2026.

Con estas acciones, Tlaxcala refrenda su compromiso con la educación STEM y con la formación de jóvenes capaces de destacar en escenarios internacionales, fortaleciendo la innovación y el desarrollo científico del estado.