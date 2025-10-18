Viernes, octubre 17, 2025
NoticiasEducación

Estudiantes de Sistemas Electrónicos muestran potencial de su carrera a sus homólogos de bachillerato: UATx

La Redacción

La Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología (FCBIyT) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) celebró la XXIII Semana Académica de Ingeniería en Sistemas Electrónicos, un encuentro que reunió conocimiento, creatividad y aprendizaje práctico en torno a los avances tecnológicos que están transformando el mundo.

- Anuncio -

Durante esa semana se realizaron conferencias, cursos, rallies y la actividad “Puertas abiertas”, donde las y los estudiantes compartieron sus proyectos con jóvenes de preparatoria, mostrando el potencial del programa educativo para formar profesionales innovadores con dominio en robótica, inteligencia artificial, diseño de circuitos y automatización.

Del 6 al 10 de octubre, también se impartieron cuatro cursos de formación práctica: Tinkercad, Uso de PLC, Raspberry Pi y Soldadura, orientados a fortalecer el aprendizaje aplicado y el desarrollo de competencias técnicas.

Además, con actividades como el “Rally académico” y el concurso “100 ISE dijeron” combinaron el aprendizaje con la convivencia, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y el espíritu universitario.

- Advertisement -

La Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos de la UATx, ubicada en el campus Apizaquito, avanza en su consolidación como un programa estratégico para la formación de profesionales capaces de innovar y transformar el entorno con soluciones tecnológicas.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Policía de la capital protege a una familia tras incidente con tanque de gas en la Loma Xicohténcatl

La Redacción -
Mediante la coordinación interinstitucional, elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala protegieron la integridad de varias personas,...

Ayuntamiento de Tlaxcala instala centro de acopio en solidaridad con familias afectadas por las lluvias

La Redacción -
El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García anunció la instalación de un centro de acopio en la capital del estado, con el propósito...

JET–UATx promueve el patrimonio biocultural con preponderancia en los saberes ancestrales

La Redacción -
Con la representación de la ofrenda al Tlamanali que simboliza el saludo a los cuatro rumbos e incluye los elementos como el agua, el viento, la...

Más noticias

“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta...

China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...

FIFA, cómplice por su pasividad ante el genocidio en Gaza, afirma experto

La Jornada -
FIFA ha sancionado en la historia a por lo menos 16 países, algunos de ellos por violar su código de defensa de los derechos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025