Estudiantes de Sistemas Electrónicos muestran potencial de su carrera a sus homólogos de bachillerato: UATx

La Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología (FCBIyT) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) celebró la XXIII Semana Académica de Ingeniería en Sistemas Electrónicos, un encuentro que reunió conocimiento, creatividad y aprendizaje práctico en torno a los avances tecnológicos que están transformando el mundo.

- Anuncio -

Durante esa semana se realizaron conferencias, cursos, rallies y la actividad “Puertas abiertas”, donde las y los estudiantes compartieron sus proyectos con jóvenes de preparatoria, mostrando el potencial del programa educativo para formar profesionales innovadores con dominio en robótica, inteligencia artificial, diseño de circuitos y automatización.

Del 6 al 10 de octubre, también se impartieron cuatro cursos de formación práctica: Tinkercad, Uso de PLC, Raspberry Pi y Soldadura, orientados a fortalecer el aprendizaje aplicado y el desarrollo de competencias técnicas.

Además, con actividades como el “Rally académico” y el concurso “100 ISE dijeron” combinaron el aprendizaje con la convivencia, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y el espíritu universitario.

- Advertisement -

La Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos de la UATx, ubicada en el campus Apizaquito, avanza en su consolidación como un programa estratégico para la formación de profesionales capaces de innovar y transformar el entorno con soluciones tecnológicas.