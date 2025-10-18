Estudiantes de Sistemas Electrónicos muestran potencial de su carrera a sus homólogos de bachillerato: UATx

La Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología (FCBIyT) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) celebró la XXIII Semana Académica de Ingeniería en Sistemas Electrónicos, un encuentro que reunió conocimiento, creatividad y aprendizaje práctico en torno a los avances tecnológicos que están transformando el mundo.
Durante esa semana se realizaron conferencias, cursos, rallies y la actividad “Puertas abiertas”, donde las y los estudiantes compartieron sus proyectos con jóvenes de preparatoria, mostrando el potencial del programa educativo para formar profesionales innovadores con dominio en robótica, inteligencia artificial, diseño de circuitos y automatización.
Del 6 al 10 de octubre, también se impartieron cuatro cursos de formación práctica: Tinkercad, Uso de PLC, Raspberry Pi y Soldadura, orientados a fortalecer el aprendizaje aplicado y el desarrollo de competencias técnicas.
Además, con actividades como el “Rally académico” y el concurso “100 ISE dijeron” combinaron el aprendizaje con la convivencia, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y el espíritu universitario.
La Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos de la UATx, ubicada en el campus Apizaquito, avanza en su consolidación como un programa estratégico para la formación de profesionales capaces de innovar y transformar el entorno con soluciones tecnológicas.