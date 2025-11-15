Estudiantes de Psicología exponen proyectos que buscan impactar en la convivencia basada en valores y paz social: UATx

Estudiantes de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) presentaron 60 proyectos orientados a resolver diferentes problemáticas sociales, durante el XI Coloquio de Investigación en Psicología “Desde la voz del estudiantado” que se realiza del 12 al 19 de noviembre.

El foro busca que los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología (FTSSyP) presenten sus propuestas de investigación desde el enfoque de las cuatro terminales de este programa educativo: Organizacional, Social, Educativa y Salud, los cuales se enriquecen a través del análisis, estudio y reflexión a partir de su vinculación con la colectividad para que en un futuro próximo puedan titularse con la modalidad de presentación de tesis.

Siguiendo la ruta que marca el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades y su vinculación con la colectividad a través del servicio social y la práctica profesional, es como los educandos tienen la oportunidad de vincularse con los diversos problemas que enfrenta la sociedad y abonar a la búsqueda de soluciones para lograr una mejor convivencia basada en valores y la paz social.

En este foro, los educandos expusieron temáticas relacionadas con neurodesarrollo, trastornos alimenticios, salud mental, abuso del celular y su relación con el desarrollo del lenguaje, estrés en adolescentes, machismo, relaciones de pareja, consumo del alcohol y sustancias tóxicas, precariedad laboral, efectos psicológicos por el uso de la inteligencia artificial, deserción escolar en el nivel medio superior, reincidencia delictiva, impacto de los influencers y maltrato animal, entre otros.