Estudiantes de Ingeniería Financiera de la UPTx presentan proyectos ante líderes empresariales

La Redacción

Estudiantes de noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) presentaron proyectos innovadores ante un jurado integrado por autoridades académicas, líderes empresariales y especialistas financieros, con el objetivo de impulsar el talento universitario y fortalecer la vinculación con el sector productivo.

Durante las jornadas académica, los universitarios expusieron propuestas que incluyeron análisis financiero, viabilidad de mercado e innovación orientadas a responder las necesidades reales de la industria y sociedad.

La rectora de la UPTx, Rosalía Nallely Pérez Estrada señaló que este ejercicio permitió a los estudiantes medir sus conocimientos frente a las exigencias del sector, al tiempo que generó un espacio de vinculación directa con líderes económicos y empresariales de Tlaxcala.

El jurado que evaluó los proyectos estuvo conformado por expertos como Cristian Maccomish César, de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco); Salvador Valle Guadarrama, de la Universidad Autónoma de Chapingo; Gabriela Úrsula Corona Bursh, de Nacional Financiera y César Reyes Chávez, presidente de Coparmex Tlaxcala.

También estuvieron presentes el secretario de Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas; el secretario Académico de la UPTx, Jorge Arturo Cuatepotzo Sánchez y el director del programa académico de Ingeniería Financiera, Carlos David Moctezuma Ortiz, así como especialistas en banca, riesgos e innovación empresarial.

