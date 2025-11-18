Martes, noviembre 18, 2025
NoticiasEducación

Estudiantes de Diseño Automotriz UATx ganan tercer lugar en el     “ ”

La Redacción

Estudiantes de quinto y séptimo semestres de la Licenciatura en Diseño Automotriz de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) conquistaron el ́ del “ ”, realizado el 15 y 16 de noviembre en un escenario desafiante por sus paisajes, curvas y pendientes que reunió a escuderías de las mejores instituciones del país.

La escudería    de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura estuvo integrada por Brayan Aime Vásquez, Michell Fernández, Juan de Dios Ramírez, Manuel Ortega, Santiago Corona, Andrik Ibarra, Juan Alexis López, Irving Padilla y Noé Águila.

El equipo de la Autónoma de Tlaxcala compitió y portó con orgullo los colores institucionales rojo y blanco, una garza en el escudo y el número 10, a bordo de un vehículo estético, seguro e innovador, impulsado únicamente por la fuerza de la gravedad.

En esta competencia también fueron protagonistas la creatividad, la técnica y la pasión por la velocidad, reflejando el compromiso y la visión automotriz que caracteriza a los estudiantes de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura de la UATx.

