Jueves, septiembre 4, 2025
NoticiasEducación

Estudiantes de Diseño Automotriz transforman equipos médicos en favor de niños hospitalizados: UATx

La Redacción

Con el proyecto Diseño y modificación de sillas de ruedas y andaderas para el bienestar emocional de niños hospitalizados, estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura en Diseño Automotriz de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) buscan dar nueva vida a equipos en desuso para convertirlos en dispositivos lúdicos tematizados, y generar un entorno de recuperación más humano y estimulante para los infantes.

La iniciativa se trabaja con el Hospital Infantil de Tlaxcala, que está bajo la dirección de Felipe Mendoza Vega, a quien se le presentó el proyecto que coordina Fátima de la Fuente Acoltzi, correspondiente al trabajo del Seminario de Integración de Praxis Profesional y busca vincular el diseño con la responsabilidad social en atención a una problemática específica.

De esta forma, los estudiantes de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura darán una nueva forma a los dispositivos trabajando con creativos diseños de naves espaciales, autos de carreras o castillos encantados, que acompañen a las y los pacientes pediátricos durante su estancia hospitalaria.

Se busca contribuir para mejorar la experiencia emocional de los pequeños, generar un entorno de recuperación más humano y estimulante, y fomentar la sostenibilidad mediante el reciclaje creativo. Además, se involucra a los estudiantes en un proyecto de praxis profesional que tendrá un impacto social significativo.

