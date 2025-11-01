Viernes, octubre 31, 2025
NoticiasEducación

Estudiantes de Desarrollo Humano fomentan la práctica de la inclusión y el aprendizaje entre niños

La Redacción

En la segunda sesión de   ̃  ̃   que organiza la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (FCDH-UATx), las actividades se dedicaron a las tradiciones mexicanas del ́  .

- Anuncio -

Estudiantes de tercer semestre de las licenciaturas en Ciencias de la Familia y Educación Especial, guiados por sus docentes, desarrollaron un programa lúdico e inclusivo. A través del cuento y el juego de la papa caliente, los niños aprendieron palabras en Lengua de Señas Mexicana, fomentando desde temprana edad una cultura de inclusión.

Al compartir un espacio de aprendizaje y diversión, infantes de 6 a 12 años participaron en el   ̃  ̃ , que corresponde al ciclo 2025-2026, sesión en la que también disfrutaron de cantos, bailes y un recorrido por las instalaciones de la Facultad, donde pidieron dulces y elaboraron pequeños fantasmas con plátano y chocolate.

Al respecto, la Maestra Jesica Cervantes Carro, Coordinadora de la Licenciatura en Educación Especial, adelantó que en la sesión del 28 de noviembre se realizarán actividades temáticas alusivas a la Navidad para fortalecer entre los participantes el sentido cultural y la conservación de nuestras tradiciones.

- Advertisement -

Explicó que los estudiantes de dichos programas educativos tienen la oportunidad de compartir y poner en práctica los conocimientos que adquieren en las aulas a través de su formación profesional con el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades, dado que les permite observar algunas necesidades que presentan los niños y aportar dinámicas para contribuir al desarrollo integral de los pequeños.

Por último, subrayó que el programa de Pequeñas y Pequeños Universitarios ha trascendido fronteras, porque se ha llevado a diferentes espacios de los Estados Unidos y Canadá.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tlaxcala será sede del Festival Nacional de Arte y Cultura de los Cecyte 2026

La Redacción -
Tlaxcala fue designada como la próxima sede del Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE 2026, tras la destacada participación de su...

Universidad Politécnica impulsa la cooperación académica internacional en el IV Encuentro RED COMPA

La Redacción -
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) fortaleció su presencia internacional al participar en el IV Encuentro Internacional para la Vida: el conocimiento y el...

Llaman a madres y padres de familia a consultar diagnósticos de salud del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”

La Redacción -
Luego de diagnosticar a 31 mil 374 alumnas y alumnos de educación básica en Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la...

Más noticias

Interés político en muchos de los que están bloqueando carreteras: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Sobre los bloqueos que mantienen productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que...

Trump niega que vaya a atacar Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, esto pese a haber desplegado ocho buques...

Pentágono autoriza suministro a Ucrania de misiles Tomahawk; decisión final será de Trump

La Jornada -
Washington. El Pentágono dio luz verde a la Casa Blanca para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance tras evaluar que esto no...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025