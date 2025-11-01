Estudiantes de Desarrollo Humano fomentan la práctica de la inclusión y el aprendizaje entre niños

En la segunda sesión de ̃ ̃ que organiza la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (FCDH-UATx), las actividades se dedicaron a las tradiciones mexicanas del ́ .

Estudiantes de tercer semestre de las licenciaturas en Ciencias de la Familia y Educación Especial, guiados por sus docentes, desarrollaron un programa lúdico e inclusivo. A través del cuento y el juego de la papa caliente, los niños aprendieron palabras en Lengua de Señas Mexicana, fomentando desde temprana edad una cultura de inclusión.

Al compartir un espacio de aprendizaje y diversión, infantes de 6 a 12 años participaron en el ̃ ̃ , que corresponde al ciclo 2025-2026, sesión en la que también disfrutaron de cantos, bailes y un recorrido por las instalaciones de la Facultad, donde pidieron dulces y elaboraron pequeños fantasmas con plátano y chocolate.

Al respecto, la Maestra Jesica Cervantes Carro, Coordinadora de la Licenciatura en Educación Especial, adelantó que en la sesión del 28 de noviembre se realizarán actividades temáticas alusivas a la Navidad para fortalecer entre los participantes el sentido cultural y la conservación de nuestras tradiciones.

Explicó que los estudiantes de dichos programas educativos tienen la oportunidad de compartir y poner en práctica los conocimientos que adquieren en las aulas a través de su formación profesional con el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades, dado que les permite observar algunas necesidades que presentan los niños y aportar dinámicas para contribuir al desarrollo integral de los pequeños.

Por último, subrayó que el programa de Pequeñas y Pequeños Universitarios ha trascendido fronteras, porque se ha llevado a diferentes espacios de los Estados Unidos y Canadá.