Estudiantes de Administración aplican sus capacidades en simulador de marketing: UATx

Poniendo en práctica conocimientos y capacidades, 64 estudiantes integrados en 12 equipos de la Licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) participaron en la Práctica del simulador MKT360: De la idea a la realidad.

- Anuncio -

Mario Franz Subieta Zecua, director de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas, puso en marcha los trabajos y explicó que la intención es acercar a los estudiantes a la realidad que vivirán en el ejercicio de su profesión; por ello, el simulador de marketing se abrió a educandos de quinto, sexto y séptimo semestres de los planes de estudio 2018 y 2023 del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias y ahora por Capacidades.

Por su parte, Larissa Sánchez Grande, coordinadora de la Licenciatura en Administración, expresó que este tipo de foros permiten fortalecer la Unidad de Aprendizaje de Marketing, dado que son temas que se encuentran en boga en el ámbito empresarial y con ello se brindan herramientas con visión estratégica que desarrollan el pensamiento crítico.

En su momento, Virgilio Medellín Viveros, Decano de la Unidad de Aprendizaje de Mercadotecnia, resaltó la importancia de acercar a los educandos a la práctica profesional, porque es ahí donde adquieren conocimientos, habilidades, destrezas para dar respuesta a las necesidades del sector empresarial y a la sociedad en general.

- Advertisement -

En tanto, Luz María Aguilar Vázquez, profesora responsable del proyecto, precisó que la Práctica del simulador MKT360: De la idea a la realidad, constó de cinco rondas en las cuales atendieron problemas específicos de marketing para resolver situaciones de crisis de las empresas; el equipo ganador tendrá un premio de 6 mil pesos y el segundo lugar obtendrá un estímulo de 3 mil pesos.

Integraron el jurado calificador Acela Trevera Dávila, Martha Patricia Galindo Franco, Víctor Herrera Loranca y Irving Arturo Matamoros Galicia, quienes tomaron en cuenta la creatividad y las propuestas que los equipos aporten para cada empresa.

Además, estuvieron presentes Mónica Sarmiento Padilla, secretaria de Facultad; y María del Carmen Rodríguez Flandes, coordinadora de Enlace Internacional y Extensión Universitaria.