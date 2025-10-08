Miércoles, octubre 8, 2025
NoticiasEducación

Estudiante del Cecyte representa a México en el Campeonato Mundial de Ajedrez Sub–18 en Albania

La Redacción

El estudiante tlaxcalteca Ángel Palestina Díaz, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), plantel 10 Yauhquemehcan, viajó a Durres, Albania, para representar a México y Tlaxcala en el Campeonato Mundial de Ajedrez FIDE de la Juventud Sub–18, que se celebra del 3 al 16 de octubre de 2025.

El joven ajedrecista obtuvo su clasificación tras destacar en el VI Festival Nacional de Ajedrez de la Juventud 2024, celebrado en Querétaro, donde consiguió su pase al Mundial y, posteriormente, fue seleccionado para competir en la Gimnasiada Nacional de Ajedrez 2025, en la categoría varonil Sub–18.

Con una trayectoria en ascenso, Palestina Díaz también forma parte de la Selección Nacional Mexicana que participará en los VII Juegos Centroamericanos Escolares, a realizarse en Córdoba, Colombia, del 1 al 10 de noviembre de 2025.

El estudiante, quien cursa el quinto semestre de la carrera técnica en Programación, ha representado con orgullo al sistema Cecyte–Emsad Tlaxcala en los Festivales Estatales de Arte y Cultura 2024 y 2025, en los que obtuvo el campeonato estatal de ajedrez en ambas ediciones.

Asimismo, ha representado al estado en los Macro Regionales Conade durante tres años consecutivos (2022, 2023 y 2024), acumulando importantes logros, entre ellos, el tercer lugar en la “Copa Benito Juárez”, el Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez, realizado en Oaxaca, y el subcampeonato en el Abierto Internacional y Nacional de Ajedrez de Veracruz, ambos en 2024.

Motivado por su participación en el Mundial, el joven tlaxcalteca expresó su compromiso de dar su mejor desempeño en cada partida y aprovechar la oportunidad de aprender de los mejores jugadores del mundo. “Invito a todos los jóvenes que tienen un sueño a que luchen por él. Con tiempo, dedicación y disciplina, todo se puede lograr”, compartió.

Con su participación en el Campeonato Mundial de Ajedrez FIDE de la Juventud Sub–18, Ángel Palestina Díaz pone en alto el nombre de Tlaxcala y del subsistema Cecyte–Emsad, consolidándose como uno de los jóvenes talentos deportivos más prometedores del estado.

