Estructuras para eventos internacionales, tránsito y lluvias atípicas, han dañado Plaza de la Constitución, señala SI; se invierten 10.4 mdp en su reparación

La realización de eventos deportivos internacionales, el aumento de flujo vehicular y peatonal, así como el registro de lluvias atípicas que han provocado inundaciones, son factores que han deteriorado la Plaza de la Constitución de la ciudad de Tlaxcala, por lo que en este momento se efectúa su rehabilitación con inversión de 10.4 millones de pesos, informó el director de Obras de la Secretaría de Infraestructura (SI), Vicente Mazorra Herrera.

- Anuncio -

El funcionario recordó que en 2021, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Urbano federal (Sedatu) trabajos rehabilitación en la Plaza de la Constitución, por 30.3 millones de pesos, en el programa de Mejoramiento Urbano.

Sin embargo, mencionó que el año pasado y antepasado se celebraron eventos deportivos internacionales en el estado, en los que se colocaron estructuras en dicha Plaza, como gradas, por lo que hubo “carga de visitantes” y un incremento en el flujo peatonal y vehicular; además del registro de lluvias atípicas en los últimos meses, de ahí que estos han sido factores que han deteriorado “en una parte menor” este lugar del centro de la ciudad.

En rueda de prensa, que es parte del nuevo ejercicio denominado “Diálogo Circular” y que se realizó en el auditorio de la Coordinación de Comunicación del gobierno estatal , agregó que en octubre de este 2025 la capital del estado celebrará 500 años de su fundación, por lo que para ofrecer mejores condiciones a la ciudadanía y al turismo, el gobierno estatal rehabilitará el zócalo con una inversión de 10.4 millones de pesos.

- Advertisement -

Estos recursos se aplicarán en la intervención de pisos y acabados; limpieza y reestructuración de las fuentes; sustitución de mobiliario urbano, mantenimiento y sustitución de alumbrado público; pintura, entre otras labores que se extenderán hacia la Plaza Xicohténcatl y Los Portales.

Mencionó que en este momento se realiza el cambio de algunas piedras que sufrieron daños por diferentes motivos y “no quiere decir que sean las mismas que se sustituyeron en el contrato de 2021 que realizó Sedatu, existirá la posibilidad de que lo sean pero son factores que no están es nuestras manos, por deterioro” u otro tipo de daño .

Aseguró que para la realización de estos trabajos, previamente se estableció una cordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuyo delegado, Vicente de la Rosa Hererra, estuvo presente en esta conferencia de prensa.

- Advertisement -

Sostuvo que se respetará la esencia arquitectónica e histórica de la Plaza de la Constitución, pero que no habrá ninguna limitante para la realización de eventos posteriores, ya que las afectaciones que presenta son propias del uso diario, del sol, agua, aire, de la inundación de días pasados y “del tráfico intenso de personas que circularon en eventos pasados. Es propio de un mantenimiento de un inmueble”.