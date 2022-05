Estrategia para evitar operación de carteles de droga y la mejor policía, ofrece nuevo titular de la SSC

Mantener a Tlaxcala como uno de los estados más seguros y con los mejores elementos policiacos del país, así como aplicar una estrategia para identificar y, en su caso, evitar la operación de cárteles de la droga en este territorio, ofreció el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Raúl Ruíz García, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor.

La mañana de este lunes el funcionario rindió protesta al cargo en las instalaciones de esta dependencia, a poco más de cinco meses de que esta se encontrara sin un responsable, debido a que Alfredo N., quien desempeñaba este cargo, fue destituido tras haberse fugado para supuestamente evitar el cumplimento de una orden de aprehensión en su contra, emitida por un juez federal.

“Están tratando con un militar honorable, siempre he trabajado dentro de los preceptos legales sin servirme de ellos; pueden tener la confianza plena que siempre me he conducido dentro de los lineamientos disciplinarios que el Ejército me ha enseñado”, aseveró en rueda de prensa en el auditorio de la SSC.

Anotó que a partir de que se ha oficializado su nombramiento, “trabajaré 24 horas para ir dando forma al proyecto que traemos”, y que mediante un análisis a detalle fijará posturas y prioridades en el ataque a la delincuencia, por lo que de reafirmarse el panorama que actualmente tiene en torno a los principales delitos, revisará el origen de estos para definir y aplicar la estrategia a fin de reducirlos, pues ya están identificados los municipios con mayor incidencia.

Indicó que hasta lo que ahora ha visto, la SSC es efectiva y con personal comprometido. Afirmó que la policía estatal superará a la de Yucatán, el estado más seguro del país, donde “son gente respetable, que sale a la calle y cuidan”.

Asimismo, sostuvo que ubicará y erradicará situaciones de corrupción al interior y remarcó que en lo personal considera a los elementos de seguridad como personas valiosas y profesionales, por lo que buscará mejorar sus condiciones de vida, porque “para nosotros los militares nuestra tropa es primero”.

Recalcó que el personal policiaco podrá desempeñar sus labores sin preocuparse por garantizar el bienestar de su familia, de ahí que el otorgamiento de la seguridad social es una de las pretensiones en su gestión.

En cuanto a los casos de linchamiento registrados en la entidad, añadió que se coordinará con otras instituciones para tratar de erradicar este tipo de acciones y que en la marcha se marcará la diferencia entre el mando anterior y el suyo, pero que la SSC es una secretaría confianza y que la intención es que la dirección a su cargo sea positiva.

Subrayó que su profesionalización es la de guiar tropas y que para ello debe conocer a sus elementos e identificarse con ellos para ser un líder; dar ejemplo para que ellos lo sigan y tengan una actuación honesta y correcta, con la imagen de no ser policía corrupta.

Respondió que habrá una estrategia contra el narcotráfico y la aplicará para no tener en forma permanente un cártel de la droga, pues “es una preocupación que yo tengo, en el estado de Tamaulipas (donde laboró) es otra situación aquí es diferente pero no se descarta, así que vamos a estar muy atentos que no suceda”.

Aseguró que hasta ahora no están identificados grupos criminales con interés de ingresar a operar en este territorio, pero “vamos a buscar con inteligencia a ver si los hay para que podamos aplicar” una táctica “de acuerdo a alguna problemática que pudiera presentarse” y para evitarlo.

En su discurso oficial se presentó como general de Brigada Diplomado de Estado Mayor y que tuvo “el honor de servir a mi país durante 44 años integrando las filas de las unidades y dependencias del Ejército Mexicano, esperando sumar mis años al servicio de la patria el tiempo que le pueda ser útil al estado de Tlaxcala”.

Agradeció a la gobernadora la invitación para ocupar este cargo y enfatizó que los cambios que se buscan “no vienen solos, sino son producto y se generan con la colaboración gobierno-sociedad; los mexicanos unidos hacemos logros importantes, y ejemplos hay bastantes en la vida nacional y local”.

Afirmó que su compromiso es el de aportar su capacidad y experiencia acumulada dentro de los principios “de nuestro señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) de ‘no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México’, en nuestro caso al de Tlaxcala”.

Dijo que buscará mantener resultados positivos en la prevención y combate del delito, la reacción ante los fenómenos delictivos presentes, así como el fortalecimiento de la SSC a través de capacitación, profesionalización, infraestructura, equipamiento y herramientas tecnológicas al alcance de policías, para que tengan bases fundamentales en su actuar, “siempre respetando los derechos constitucionales y humanos de los Tlaxcaltecas”.

Mencionó que llega a sumarme a los trabajos y “a continuar manteniendo al estado como uno de los más seguros del país, con la convicción de brindar paz y seguridad a todos”.

A los medios de comunicación, a los que ofreció una relación de apertura, les requirió que exhorten a la ciudadanía a conocer sus derechos y a exigirlos, así como a presentar denuncias ante las instancias correspondientes, “para que sean atendidas con prontitud”.

Al presentar formalmente a Ruíz García, Lorena Cuéllar Cisneros reiteró que su gobierno tiene el compromiso irrenunciable e inaplazable de construir un estado que garantice paz y tranquilidad social a las y los tlaxcaltecas; un lugar donde prevalezca el estado de derecho y respeto a las instituciones

que le ha instruido actuar en apego a los más altos valores y causas y ser parte activa de la transformación que vive Tlaxcala; que trabaje de manera enérgica y decidida, para mantener un lugar en paz, donde prevalezca la libertad y el orden, donde la ley se cumpla y se haga justicia con estricto respeto a los derechos humanos.

Citó que el compromiso más grande de su gobierno es que las familias caminen tranquilas por las calles y que se sientan respaldadas y seguras; que la niñez crezca en un entorno de tranquilidad y que no se tolere la violencia de cualquier tipo hacia las mujeres, infantes y adultos mayores.

Resaltó que para alcanzar mejor este objetivo, la disciplina y lealtad son principios fundamentales para el funcionamiento de la SSC y que se tendrá que hacer un ataque frontal a todos los niveles para acabar con la corrupción.

Abundó que con la experiencia de Ruíz García se consolidarán estrategias de combate a la inseguridad y que deposita su confianza en este funcionario para que coordine las acciones necesarias en la materia, y reconoció su “patriotismo sin reserva”.

Por su parte, Sergio González, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), mencionó que el nuevo secretario nació el 18 de abril de 1958, en la Ciudad de México. Entre su formación profesional destacan un curso superior de guerra y maestría en seguridad nacional, realizada en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México.

Mientras que en su experiencia laboral y profesional sobresalen el de jefe de operaciones contra el narcotráfico, de la Fuerza de Tarea “Marte XXI” en Bandaguato, Sinaloa; subjefe de la sección de inteligencia del Estado Mayor y comandante del Segundo Batallón de Infantería del cuerpo de guardias presidenciales.

Previo a su actual nombramiento en Tlaxcala, fue jefe de Estado Mayor de la XXI Zona Militar en Morelia, Michoacán; y comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entre las condecoraciones recibidas resaltan las de Perseverancia Extraordinaria y de la Legión de Honor.