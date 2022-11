Estrategia fallida deja aleja a Tlaxcala del discurso como el estado más seguro: PAN

La estrategia gubernamental en materia de seguridad estatal ha sido fallida, ya que el discurso oficial de que Tlaxcala era el estado más seguro del país ha sido evidenciado por las cifras que demuestran que no es así, sostuvo la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN); Miriam Martínez Sánchez.

Por ello, en conferencia de prensa, urgió a la designación del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al considerar que la ausencia de éste, abona al aumento de actos delictivos por la falta de un programa de acción y coordinación con autoridades municipales y federales.

En conferencia de prensa, este miércoles, la dirigente estatal del albiazul lamentó que ahora, no solo es la percepción ciudadana del incremento de la inseguridad, sino las cifras oficiales demuestran que en Tlaxcala hay omisiones y actos que atentan contra la seguridad y la paz social.

De acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado mes de octubre, Tlaxcala dejó de ser la entidad con el menor número de delitos en el país, ya que es periodo registró 373 ilícitos contra 351 que tuvo la entidad Yucatán. Además, la tasa de incidencia delictiva fue de 26.4 ilícitos por cada 100 mil habitantes, siendo la de Tlaxcala, la tercera más baja del país, por arriba de Yucatán y Chiapas.

“Nuestra triste realidad es que, en octubre de 2022, Tlaxcala dejó de ser la entidad más segura del país, pues registró 373 ilícitos contra 351 que tuvo Yucatán. Y lo peor, es que los delitos de mayor incidencia son el robo a vehículos, robo a casa–habitación, robo de motocicletas, robo a negocio y lamentablemente homicidios dolosos, los cuales se presentan y la gente cada día se siente más insegura”, sostuvo.

Lamentó también que, ante esta realidad, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, postergue aún más la designación del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque “la delincuencia no espera, así que es urgente que se haga ese nombramiento para que se implemente una estrategia en la que se escuche a los empresarios, sectores productivos, sociedad, iglesia y partidos políticos”.

- Anuncio -

Además, consideró que si bien el proyecto de presupuesto de egresos prevé un incremento de 79 por ciento en el eje rector denominado estado de derecho y seguridad, pues pasaría de ejercer mil 865 millones 276 mil 746 pesos a 3 mil 341 millones 418 mil 707.99 pesos, que representarán mil 476 millones de pesos más, adicionales a los ejercidos este año, esos recursos deben ser utilizados para fortalecer las áreas de seguridad de los municipios, “dotarlos de mayor y mejor equipamiento y tecnología, porque los han dejado solos por el centralismo y la eliminación de fondos federales”.

La panista estimó que esa debería ser la prioridad de la mandataria y no la de participar en la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para el próximo domingo, “pues la delincuencia no descansa”, amén de recordar que pesan dos sanciones en contra de la gobernadora por participar en actos proselitistas y de los cuales, el Congreso local, no ha emitido ninguna resolución”.