Estrategia educativa contra la trata no se ve reflejada: CMU; solo es un eslogan y un mensaje “no real”, considera

El supuesto de que este es el primer gobierno donde se implementan acciones educativas contra la trata de personas, solo es un eslogan y un mensaje “que no es real” ni se ve reflejado, aseveró Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).

De esta manera, la también activista feminista cuestionó la información difundida por la actual administración, a través de un comunicado, sobre la implementación de una estrategia educativa integral para la prevención y combate de ese delito

En ese boletín de prensa, el Poder Ejecutivo local refirió que estas acciones le convierten “en el primer gobierno en llevar a cabo esta medida”.

Edith Méndez comentó que desde hace varios años y desde la experiencia como organización civil, el CMU ha colaborado en otros estados de la República mexicana, “donde se están implementando acciones concretas” en este tema, entre ellos, Querétaro, Hidalgo y Puebla, los cuales “sí están integrando en diferentes niveles de educación”.

Por eso, consideró que nuevamente “parece que se quedan en eslogan las declaraciones, pues no son ciertas, intentan generar un mensaje que no es real y eso también es preocupante”.

Incluso -enfatizó-, el hacer acciones estratégicas en espacios educativos, “parte ya desde hace cerca de una década, en la que se elaboró un plan de trabajo, un programa para la prevención y la atención; sin embargo, todavía no se ve realmente en la práctica”.

Subrayó que hasta ahora solamente han sido acciones que se han repetido administración tras administración, pues se hacen declaraciones en las que se da un informe de labores “que no se ven reflejadas en la realidad, que no llegan realmente a las niñas y a los niños”.

Remarcó que todavía existe desinformación y que prevalecen muchas prácticas machistas, de riesgo incluso; además de que no se logra comprender la violencia estructural sistémica, ya que “no funcionan las acciones” porque se habla de formas de violencia como si fueran aisladas.

Recalcó que “no se ha visto que exista un plan de trabajo estratégico adecuado e integral que dé respuesta a una realidad”, pero además -añadió- “se sigue hablando que en Tlaxcala no hay este delito de trata, que no hay presencia ni carpetas de investigación, o sea, pareciera que no existe, entonces también resultan contradictorias estas declaraciones, por un lado no se está mirando y por otro se atiende”.

