Estima Arbat pérdidas por 450 mil pesos en restaurantes por la movilización del martes en la capital

La Asociación de Restaurantes, Bares y Salones de Fiestas de Tlaxcala (Arbat) reportó que las empresas del sector de alimentos y bebidas registraron pérdidas por 450 mil pesos por las marchas y movilizaciones del pasado martes en la ciudad capital con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Al respecto, el coordinador de la Arbat, Abel Cortés Altamirano expuso que un somero cálculo de las pérdidas registradas tan solo por un día de marchas en la ciudad de Tlaxcala arroja que si un restaurante turístico capta por lo general un aforo de 100 comensales diariamente quienes generan un gasto promedio de 150 pesos con ingresos brutos de 15 mil pesos, al haber alrededor de 30 restaurantes en el centro histórico la pérdida en un día fue de 450 mil pesos.

“Si bien respetamos los motivos de inconformidad de los manifestantes, no compartimos sus métodos, por lo que exhortamos a las autoridades a hacer valer la ley con el fin de que las protestas de los manifestantes no afecten la actividad económica, pues al no haber ingresos, tampoco habrá recaudación de impuestos. Al no recaudar suficientes impuestos los propios ciudadanos (manifestantes o no) verán cada vez menos posible la mejora de nuestras condiciones sociales”, refirió Cortés Altamirano.