Estatismo en dependencias federales dificultó bajar apoyos de programas sociales: Molina

El senador de Morena por Tlaxcala, Joel Molina Ramírez admitió un retraso en la entrega de apoyos sociales, hecho que atribuyó “al estatismo que se tuvo en las dependencias federales antes y durante la pandemia por Covid-19”, aspecto que admitió “si ha afectado a la gente”.

A casi seis meses que concluya el año, aseguró que esta situación podrá cambiar en los próximos días, porque iniciará con la entrega de apoyos encaminados a beneficiar a los “campesinos de escasos recursos”, además de que también se comenzará con la distribución de recursos del programa “Tandas para el Bienestar, a través del cual se pretende fomentar el crecimiento de los pequeños negocios”.

Aseguró que “Del gobierno federal están comenzando a llegar los programas del campo y de algunos otros apoyos a la gente, que hay que reconocer, no beneficia a todos, pero se trata de apoyos para campesinos de escasos recursos, tandas y está bajando y tengamos confianza en que van a bajar”.

A ello se sumará, dijo, el programa del Bienestar para Adultos Mayores, pues de acuerdo al anuncio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de julio, las personas de la tercera edad recibirán dos bimestres de pensión, debido a la pandemia de coronavirus que afecta al país.

“Adultos mayores hoy lo anunció el presidente que va a adelantar y bajará para los próximos días de julio, cuatro meses para que los adultos mayores no salgan a la calle, no se expongan y tengan lo indispensable, ojalá que pudiera mermar expansión del coronavirus, que lo veo difícil porque no hemos hecho conciencia de atender las recomendaciones de la Secretaria de Salud y de los gobiernos”.