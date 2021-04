Estancias infantiles, bono y computadoras para maestros, nuevas propuestas de Sánchez

El candidato al gobierno del estado del partido Redes Sociales Progresistas, Juan Carlos Sánchez García propuso crear el programa estatal de estancias infantiles para madres trabajadoras, dotar a maestros de computadoras y tabletas electrónicas y crear el bono “magisterio conectado” para que cubran los gastos generados por el uso de internet durante esta pandemia.

Estos tres compromisos fueron firmados y presentados este miércoles, en el marco del Día de la Educadora, en donde el abanderado sostuvo que es tiempo de que el gobierno restituya parte del esfuerzo y trabajo que han entregado docentes a favor de la educación, así como un apoyo “a las luchonas y luchones que buscan sacar adelante a sus hijos”.

Por ello, aseguró que habrá de construir y poner en operación, a partir de que asuma el gobierno, al menos 10 estancias infantiles que podrán atender, de inicio, a 3 mil infantes de los 60 municipios de la entidad.

“Queremos que los suyos estén en buenas manos, me comprometo a rescatar las instancias infantiles, al menos 100 estancias con el programa estatal de estancias infantiles para madres trabajadores, el cual se adaptará a sus horarios, es un derecho a este apoyo y servicio que nadie debería quitarlo. Será para madres solteras, para papás luchones que no han podido salir a trabajar en esta pandemia porque no hay en donde ni con quien dejar los hijos”.