Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasEstado

Estado y municipios se coordinan para mejorar la planeación poblacional

La Redacción

El Consejo Estatal de Población (Coespo) realizó la primera sesión ordinaria de los Consejos Municipales de Población (Comupos), iniciativa que busca fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para diseñar políticas públicas cercanas a las necesidades de las familias tlaxcaltecas.

- Anuncio -

En el encuentro participaron secretarios y secretarias técnicas de distintos municipios, quienes refrendaron el compromiso de trabajar de manera conjunta para atender los retos demográficos y sociales de comunidades del estado.

La directora ejecutiva del Coespo, Belén Vega Ahuatzin subrayó que la instalación de los Comupos permitirá consolidarlos como espacios de diálogo y acuerdos para construir estrategias orientadas al bienestar de niñas, niños, adolescentes y familias en la entidad.

Durante la sesión, se estableció fortalecer a los Comupos como órganos consultivos y de planeación, responsables de analizar y proponer soluciones a los desafíos poblacionales de cada municipio, así como de armonizar las políticas públicas en materia de población entre los niveles municipal y estatal.

- Advertisement -

Con esta primera sesión, el Coespo reafirma su papel como organismo articulador de esfuerzos en Tlaxcala, impulsando la planeación y el trabajo conjunto con los municipios para promover un desarrollo integral y sostenible de la población.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tomará meses la extradición de Bermúdez Requena: SSPC

La Jornada -
El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se...

SRE condena asesinato de migrante mexicano en operativo del ICE

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su repudio al incidente violento en el cual perdió la vida el ciudadano mexicano Silverio Villegas González, ocurrido la...

Sí al diálogo con EU, pero la soberanía no se negocia: Sheinbaum

La Jornada -
San Luis Potosí, SLP. “México es un país libre, independiente y soberano, y nunca debe negociarse por ningún motivo nuestra soberanía”, advirtió la presidenta...

Más noticias

Tomará meses la extradición de Bermúdez Requena: SSPC

La Jornada -
El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue arrestado el viernes por elementos de seguridad de Paraguay cuando se...

SRE condena asesinato de migrante mexicano en operativo del ICE

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su repudio al incidente violento en el cual perdió la vida el ciudadano mexicano Silverio Villegas González, ocurrido la...

Sí al diálogo con EU, pero la soberanía no se negocia: Sheinbaum

La Jornada -
San Luis Potosí, SLP. “México es un país libre, independiente y soberano, y nunca debe negociarse por ningún motivo nuestra soberanía”, advirtió la presidenta...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025