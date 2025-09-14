Estado y municipios se coordinan para mejorar la planeación poblacional

El Consejo Estatal de Población (Coespo) realizó la primera sesión ordinaria de los Consejos Municipales de Población (Comupos), iniciativa que busca fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para diseñar políticas públicas cercanas a las necesidades de las familias tlaxcaltecas.

- Anuncio -

En el encuentro participaron secretarios y secretarias técnicas de distintos municipios, quienes refrendaron el compromiso de trabajar de manera conjunta para atender los retos demográficos y sociales de comunidades del estado.

La directora ejecutiva del Coespo, Belén Vega Ahuatzin subrayó que la instalación de los Comupos permitirá consolidarlos como espacios de diálogo y acuerdos para construir estrategias orientadas al bienestar de niñas, niños, adolescentes y familias en la entidad.

Durante la sesión, se estableció fortalecer a los Comupos como órganos consultivos y de planeación, responsables de analizar y proponer soluciones a los desafíos poblacionales de cada municipio, así como de armonizar las políticas públicas en materia de población entre los niveles municipal y estatal.

- Advertisement -

Con esta primera sesión, el Coespo reafirma su papel como organismo articulador de esfuerzos en Tlaxcala, impulsando la planeación y el trabajo conjunto con los municipios para promover un desarrollo integral y sostenible de la población.