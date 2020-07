El Estado fomenta y se beneficia de la trata de mujeres, por eso hay una simulación: Yglesias

“Los grandes negocios, como la trata y la prostitución, no se pueden sostener sin todo el aval y el apoyo de la política institucional del Estado, el cual la fomenta y le conviene que exista“, por ello es que hay una simulación en el combate de este delito, aseveró Ixchel Yglesias González Báez, investigadora y antropóloga social feminista.

En el Conversatorio de la V Jornada de la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual en Tlaxcala, organizada por el Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., transmitido vía Facebook, puntualizó que la prostitución es un dispositivo que hace posible la gestión y la organización de la violencia contra las mujeres, así como una expresión de la estructura social de desigualdades.

Mencionó que los Estados se pueden prestar a la corrupción o a “que haya hasta simulación” y explicó que el concepto “del delito económico organizado muestra cómo una organización empresarial se dedica a negocios ilegales que se vuelven legales”, lo cual tiene que ver con una complejidad jurídica y política, “con la participación de profesionales y expertos, con instituciones y funcionarios estatales, y esto genera una recompensa económica además de una impunidad social y penal”.

Acentuó que se puede visibilizar que los delincuentes no son únicamente los tratantes, los explotadores o proxenetas y los prostituyentes, “sino también las personas que legislan, procuran y administran la justicia”.

Legalizar lo ilegal, normalizar la violencia y legitimarla tiene costos elevados sobre la vida y la dignidad de las mujeres, que se traducen en ganancias para las personas y organizaciones encargadas de establecer los mecanismos legales para el control social, agregó la también activista.

Subrayó que el intercambio económico se da entre quienes regulan o legalizan y quienes prostituyen a las mujeres y a las niñas, y esto lleva a pensar que el delito es una producción social, por tanto la penalización y exoneración son elementos que están dentro de las lógicas del mercado.

“Pensándolo de esta forma es tratar de entender por qué la simulación, por qué si se hizo un Programa Estatal contra la Trata en Tlaxcala, este se ignora, únicamente para reportar indicadores y para que cuando les pidan la información sobre la Alerta de Género, digan (el gobierno), ya lo hicimos, pero no lo aplican”.

Expuso que para que la prostituta se convierta en trabajadora sexual debe existir la figura de víctima de trata, a fin de que legisladores y organizaciones y organismos internacionales que promueven este tipo de actividad, “se mantengan como los héroes y defensores de derechos laborales, ocultando que en realidad son delincuentes que viven del dinero producto de la esclavitud sexual”.

Y –añadió– para eso es necesaria la figura del padrote que es el único actor sobre el que va a recaer legítima y legalmente el peso de la ley.

“Los Estados proxenetas se benefician de la explotación y la mercantilización de la sexualidad, por eso se simula, porque la utilizan como una especie de plusvalía que sirve para invertir, a manera de un capital social, benefactor y altruista, en una industria de salvar mujeres y niñas”, remarcó.

Dijo que la “industria de la víctima” camina sobre la simulación, las leyes, los protocolos y los acuerdos internacionales y advirtió que también es importante tener claro el desvío de recursos, pues “muchos de los programas no funcionan” porque al asignarles fondos les quitan los términos de referencia a los convenios y los consultores entregan lo que quieren. Esto “es un robo establecido y diseñado en un contrato de prestación de servicios y esto lo hemos visto en Tlaxcala”.

Recalcó que el Estado “crea y fomenta la trata y sirve para mantener la normalización del orden social de género patriarcal y la prostitución como una posibilidad para cualquier mujer, y para crear la sensación de amenaza permanente y esto le viene bastante bien para mayor control social”.

Asimismo, precisó que la normalización del lenguaje comercial capitalista, como el de ‘clientes’, que desde el abolicionismo se les denomina prostituyentes, quita responsabilidad, al señalar que estos pagan por un servicio “y no por violentar, para no ser considerados violadores”, pero forman parte del círculo de explotación sexual.

En este sentido, insistió en que es necesaria la imposición de una sanción a los consumidores, acompañada de procesos reeducativos para la disminución de la demanda, de la violencia sexual, de los feminicidios y de la pornografía, pues este modelo se ha aplicado en algunos países.

Ixchel Yglesias resaltó que el mercado de la prostitución genera una imagen denigrada de la mujer, “de que cualquiera es una puta en potencia, de que la sexualidad femenina puede ser siempre consumida y estar bajo control sexual; por lo tanto, la sanción sería una de las vías que los Estados tendrían que tomar para ser consecuentes con la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia” para la población femenina.

A su vez, Luis Armando González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), coincidió en que los gobiernos hacen poco para detener la explotación sexual, pues se quedan en una intervención mínima, aunque pudieran hacer mucho más.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro “Fray Julián Garcés”, reiteró que hay una simulación sistemática por parte de los gobiernos para atender el tema y que esta situación ha sido denunciada de manera constante por esta asociación civil.

Repasó el camino recorrido desde 2006 para la creación del marco jurídico para la prevención y sanción de delitos en materia de trata de personas en Tlaxcala hasta la creación de un programa estatal y un plan sexenal que no se han cumplido, pese a tener un listado de acciones. Por el contrario, hay violencia institucionalizada, reafirmó.

El problema “no solo continúa, sino se agrava”. El diagnóstico realizado en 2008 y financiado por el propio gobierno estatal y el federal, mostró que la trata existía en 25 municipios, y en 2017, el estudio de este Centro reveló que ya se había extendido a 40, “porque hay inacción gubernamental, a la hora de aterrizar la agenda no ocurre nada”.

La propuesta de Programa Estatal, construida por esta organización y académicos, a petición de la presidencia del Consejo Estatal contra la Trata, contenía acciones precisas, “pero no solo no se aprobó sino metodológicamente la cambiaron y quitaron indicadores de impacto”, reprochó.

Indicó que desde el estudio de 2008 ya se alertaba que las mujeres que denunciaron proporcionaron datos de tratantes, sus direcciones, lugares de explotación, traslados y la forma como operaban en Tlaxcala, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “ni siquiera radicó actas circunstanciadas”.

Solo –agregó– se quedaron en narración de hechos y se archivaron, por tanto, no hubo garantías de protección a esas víctimas por parte del estado; por eso cuestionó: “con qué confianza se denuncia si son regresadas a sus casas, el tratante sabe dónde están y yo creo que no viven para contarla, no hay política pública de atención integral”.

A estos señalamientos, Laura Gabriela Padilla, coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), señaló que “es cierto, es poco lo que se hace pero se hace”, pues en 2017 se generaron las unidades de igualdad de género en todas las dependencias.

Reconoció que se trabaja dentro de las limitaciones y que el problema es complejo, por lo que urgen cosas “no para ayer sino para antier, pero se está avanzando” y en la dirección correcta. Citó que es un “gran reto” el compromiso de los espacios educativos “y necesitamos ser medio de contención social para mantener a estudiantes seguros”.

Este conversatorio con el tema “Las escuelas como espacio potencial para contribuir en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”, se realizó en el contexto del Día Mundial contra la Trata de Personas”. Las y los panelistas también advirtieron sobre los riesgos para estas víctimas en esta pandemia de Covid-19.

El rector de la UAT puntualizó que las mujeres, niñas y jóvenes víctimas suelen estar en una circunstancia de cautiverio, por lo que hoy “puede funcionar como un elemento invisibilizador” de los espacios donde se comete este delito, y que por otro lado, no son necesarios lo espacios físicos ya que existe un mercado sexual virtual que se habrá potencializado, al igual que otros. La pandemia ofrece un contexto de alerta y a través del internet contribuye a desdibujar la figura del consumidor, citó.

Alejandra Méndez destacó que en plena cuarentena se observó que el llamado “corredor de la trata” en el estado, “seguía muy activo y los ‘table dance’ ofrecían servicio a domicilio. Realzó que tampoco hay certeza de aplicar medidas de protección a mujeres que son obligadas a prostituirse, no solo contra enfermedades de transmisión sexual sino del Covid-19. Ixchel Iglesias alertó que la plataforma “Roblox” es considerada un medio de captación de niñas y niños, y que esta contingencia dificulta la búsqueda de desaparecidos.