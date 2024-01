Establecerá STyC mecanismos de coordinación con la organización Partners of the Americas

Con la finalidad de establecer mecanismos para la difusión y promoción de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras, principalmente de las mujeres, la Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC) firmó un Memorándum de Entendimiento con la organización Partners of the Americas, en el marco del foro denominado “Contrato Colectivo con Perspectiva de Género e Inclusión Laboral”.

De esta manera, ambas partes acordaron orientar sus esfuerzos y capacidades, de buena fe y en el ámbito de sus respectivas competencias, para establecer mecanismos de comunicación y coordinación de acciones que permitan la difusión y promoción de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras, principalmente de las mujeres en Tlaxcala, así como promover los principios de igualdad y no discriminación, de espacios libres de violencias y del ejercicio de la democracia y de la negociación colectiva en el lugar de trabajo.

Partners of the Americas es una organización sin ánimo de lucro y no partidista, con oficinas internacionales en Washington D.C., que está a cargo del proyecto Mejorar la Igualdad Sustantiva de Género en el Lugar de Trabajo en México (GEM), el cual es financiado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, en virtud del acuerdo de cooperación número IL-37953-21-75-K con fondos federales y que tiene como objetivo aumentar el número de mujeres en el liderazgo sindical, fortalecer protecciones hacia las trabajadoras, combatir la violencia, la discriminación y el acoso en el trabajo y reducir la brecha salarial de las mujeres.

El documento fue signado por el secretario de Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas y por la directora del proyecto Mejorar la Igualdad Sustantiva de Género en el lugar de trabajo en México de Partners of the Americas, Alma Clarisa Rico Díaz, quienes acordaron el trabajo colaborativo en beneficio de las y los trabajadores tlaxcaltecas en cuanto a equidad en las condiciones laborales se refiere.