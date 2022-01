Estable, la salud de Lorena Cuéllar Cisneros ante contagio de Covid–19

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que su estado de salud es estable y mantiene una saturación al 92 por ciento, después de ser diagnosticada positiva para Covid–19, por lo que trabaja de manera virtual.

Expuso que está atenta de que las acciones gubernamentales continúen sin obstáculos en busca de lograr una nueva historia para Tlaxcala.

A través de un video publicado en redes sociales, la mandataria estatal agradeció el trabajo de todas y todos los integrantes de la administración que encabeza, “me siento muy bien, me siento con mucho ánimo, estoy trabajando de manera virtual estos días, desde que di positivo no he dejado de estar al pendiente, ni lo estaré, porque saben la preocupación que tengo de que todo marche bien”.

Al mismo tiempo, conminó a la ciudadanía a seguir con los cuidados preventivos ante la presencia de la variante ómicron de Covid–19, así como aplicarse las vacunas conforme a sus rangos de edades.

“Sigámonos cuidando, porque esta variante nos da un contagio mayor, sin embargo, sabemos que no es grave, siempre y cuando tengamos las dos vacunas y estemos cuidándonos de manera permanente”, aseveró Cuéllar Cisneros.

También, agradeció las muestras de afecto que la población le ha brindado, “los llevó aquí en el corazón, cuidémonos mucho todos porque es muy importante que estemos sanos, yo estaré pendiente de todos ustedes, de mi estado”.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo local mostró una actitud optimista, además de que refrendó el compromiso que tiene por la entidad, para que les vaya bien a todas y todos los tlaxcaltecas.