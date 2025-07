Estabilidad política priva en el Legislativo; hay avances en labor parlamentaria: Campech

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ever Alejandro Campech Avelar aseguró que el primer año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura local ha sido de consensos y estabilidad política, lo que ha generado una alta productividad parlamentaria.

A casi un año de haber asumido la presidencia del máximo órgano de gobierno del Congreso local, el diputado de Morena consideró que estos meses de trabajo han sido suficientes para superar la cantidad de acuerdos, reformas, dictámenes e iniciativas que habían sido presentadas en ese mismo periodo pero en legislaturas anteriores.

Asimismo, mencionó que esta legislatura se caracteriza por su estabilidad y los consensos a favor de los tlaxcaltecas, más allá de las filiaciones partidistas, pues las iniciativas que han sido aprobadas provienen de los diferentes grupos parlamentarios y representantes de partido.

Te puede interesar: Afirma Campech que Congreso local cumplió 90% de su agenda legislativa en segundo periodo

“Hay acuerdos, hay consensos y no son por mayoría, porque no se ha tenido que ejercer el voto ponderado. Yo represento 11 votos en la Junta de Coordinación y les digo algo, se ha sacado todo por mayoría. No se ha tenido que hacer del voto ponderado, entonces eso habla de la altura política igual que tienen las y los diputados. Hay mucha coordinación”.